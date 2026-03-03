Sivaji Raja: శివాజీ రాజా ఇంట విషాదం
Sivaji Raja: టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు, 'మా' మాజీ అధ్యక్షుడు శివాజీ రాజా కుటుంబంలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తండ్రి జి. రామరాజు (85) మంగళవారం ఉదయం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా వయోభారంతో కూడిన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, హైదరాబాద్ మధురానగర్లోని తన స్వగృహంలో ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. తండ్రి మరణంతో శివాజీ రాజా కుటుంబ సభ్యులు పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు.
రామరాజు భౌతికకాయాన్ని అభిమానులు, సినీ ప్రముఖుల సందర్శనార్థం ప్రస్తుతం వారి నివాసంలోనే ఉంచారు. కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం..
సమయం: ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు.
వేదిక: జూబ్లీహిల్స్లోని మహాప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.
సినీ లోకం దిగ్భ్రాంతి:
శివాజీ రాజా తండ్రి మరణవార్త తెలియగానే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు నటులు, నిర్మాతలు మరియు రాజకీయ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. శివాజీ రాజాతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పలువురు సెలబ్రిటీలు ఆయన నివాసానికి చేరుకుని నివాళులర్పిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా పలువురు స్టార్ హీరోలు, కమెడియన్లు రామరాజు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ శివాజీ రాజాకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు. సుదీర్ఘ కాలంగా పరిశ్రమలో అందరితో సత్సంబంధాలు కలిగిన శివాజీ రాజాకు ఈ కష్ట సమయంలో సినీ లోకం అండగా నిలుస్తోంది.