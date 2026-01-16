  • Menu
Tollywood Sankranti 2026: "ఒకే సీజన్.. ఐదు సినిమాలు.. నలుగురు విజేతలు! టాలీవుడ్ చరిత్రను తిరగరాసిన 2026 సంక్రాంతి వార్."

Tollywood Sankranti 2026: ఒకే సీజన్.. ఐదు సినిమాలు.. నలుగురు విజేతలు! టాలీవుడ్ చరిత్రను తిరగరాసిన 2026 సంక్రాంతి వార్.
Highlights

Tollywood Sankranti 2026: టాలీవుడ్ చరిత్రలో 2026 సంక్రాంతి ఒక సరికొత్త రికార్డును లిఖించింది.

Tollywood Sankranti 2026: టాలీవుడ్ చరిత్రలో 2026 సంక్రాంతి ఒక సరికొత్త రికార్డును లిఖించింది. సాధారణంగా పండగ సీజన్‌లో ఇద్దరు ముగ్గురు అగ్ర హీరోల మధ్య పోటీ ఉండటం సహజం. కానీ ఈ ఏడాది ఏకంగా ఐదు క్రేజీ సినిమాలు ఒకేసారి థియేటర్లలోకి రావడంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మునుపెన్నడూ లేని రద్దీ నెలకొంది. ప్రభాస్ నుంచి శర్వానంద్ వరకు అందరూ హిట్లు కొట్టడంతో ప్రేక్షకులు ఏ సినిమా చూడాలనే సందిగ్ధంలో మునిగిపోయారు.

థియేటర్ల వద్ద 'హౌస్‌ఫుల్' బోర్డుల జాతర

ఈసారి సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన ఐదు చిత్రాలూ వేటికవే విభిన్నమైనవి:

ప్రభాస్ - ‘ది రాజా సాబ్’ (The Raja Saab)

మెగాస్టార్ చిరంజీవి - ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’

రవితేజ - ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’

నవీన్ పోలిశెట్టి - ‘అనగనగా ఒక రాజు’

శర్వానంద్ - ‘నారి నారి నడుమ మురారి’

ఆశ్చర్యకరంగా ఈ ఐదు సినిమాల్లో నాలుగు చిత్రాలకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో బాక్సాఫీస్ కళకళలాడుతోంది. పండగ సెలవులకు గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు తరలివచ్చిన జనంతో థియేటర్ల వద్ద ఇసుక వేస్తే రాలనంత రద్దీ కనిపిస్తోంది. ఆన్‌లైన్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన నిమిషాల వ్యవధిలోనే టికెట్లు 'సోల్డ్ అవుట్' అవుతుండటంతో కౌంటర్ల వద్ద సామాన్య ప్రేక్షకులు నిరాశతో వెనుదిరుగుతున్నారు.

డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీ సవాలు: అర్థరాత్రి షోలు!

సినిమాల సంఖ్య పెరగడం, థియేటర్ల సంఖ్య పరిమితంగా ఉండటంతో స్క్రీన్ల కేటాయింపు పంపిణీదారులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ప్రతి సినిమాకు భారీ డిమాండ్ ఉండటంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున 1 గంటకే షోలు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. విడుదలైన సినిమాల్లో 80% విజయవంతమైన టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ, స్క్రీన్ల కొరత వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాబట్టలేకపోతున్నామనే ఆందోళన ట్రేడ్ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

మొత్తానికి, ఈ సంక్రాంతి టాలీవుడ్‌కు భారీ వసూళ్లను అందిస్తూనే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి భారీ క్లాష్‌లను ఎలా నిర్వహించాలనే విషయంలో ఒక పాఠాన్ని కూడా నేర్పింది.

