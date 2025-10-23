7 Hills Satish: దర్శకుడిగా మారుతున్న నిర్మాత
Seven Hills Satish: సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత, ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ తన పుట్టినరోజు (అక్టోబర్ 23) సందర్భంగా ఒక కీలక ప్రెస్మీట్ నిర్వహించి, త్వరలో దర్శకుడిగా మారబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. నిర్మాతగా మూడే మూడు విజయవంతమైన సినిమాలు ('బట్టలరామస్వామి బయోపిక్', 'కాఫీ విత్ ఏ కిల్లర్', 'సోలోబాయ్') నిర్మించిన అనుభవంతో, ఇప్పుడు తన అసలు లక్ష్యమైన డైరెక్షన్ వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
డైరెక్టర్గా కొత్త ప్రయాణం, గురువు వినాయక్ సలహా:
సినీ పరిశ్రమకు తాను దర్శకుడిగా మారాలనే లక్ష్యంతో వచ్చానని, అయితే తొలుత నిర్మాణ రంగంలో అడుగుపెట్టి సినిమా నిర్మాణంలోని అన్ని అంశాలపై పట్టు సాధించిన తర్వాతే డైరెక్షన్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సతీష్ వెల్లడించారు. 'సోలోబాయ్' ఈవెంట్లో తన గురువు వీవీ వినాయక్ ఇచ్చిన సలహా మేరకు, ఈ పుట్టినరోజు నుంచే దర్శకుడిగా మారే ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. ఈ మూడేళ్ల నిర్మాణ అనుభవంతో వచ్చే ఏడాది తన తొలి సినిమాకు దర్శకత్వం వహించబోతున్నట్లు, అది కూడా స్నేహితుల నిర్మాణంలోనే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుత ప్రాజెక్టుల వివరాలు, నార్నె నితిన్ సినిమా:
సెవెన్ హిల్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో మరో రెండు సినిమాలు నిర్మాణంలో ఉన్నట్లు సతీష్ తెలిపారు:
ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా.
రాజశేఖర్ గడ్డం దర్శకత్వంలో మరొక సినిమా స్క్రిప్ట్ దశలో ఉంది.
నార్నె నితిన్ హీరోగా ఉగాది రోజున ప్రారంభమైన ప్రాజెక్ట్ వాయిదా పడిందని, అయితే ఆ కథను కొత్తగా మార్చి త్వరలో ఆ హీరోతోనే సినిమా చేసేందుకు చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ రెండు సినిమాల అప్డేట్స్ వచ్చే ఏడాదిలో అందిస్తామన్నారు.
దర్శకుడిగా విజయంపై సతీష్ ఆలోచనలు:
దర్శకుడిగా తన తొలి చిత్రంపై సతీష్ మాట్లాడుతూ, "డైరెక్టర్గా డెబ్యూ మూవీ చాలా ముఖ్యం. మంచి సినిమా చేస్తేనే మన ట్యాలెంట్ బయటపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఆడియన్స్ మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమాలు చూసే మూడ్లో లేరు. అందుకే 'బలగం', 'లిటిల్ హార్ట్స్' వంటి సినిమాలు నిరూపించినట్టుగా... నవ్వించి ఎంటర్టైన్ చేసే కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాను తక్కువ బడ్జెట్తో తీయాలని ప్రయత్నిస్తున్నా. చాలా వేరియన్స్ ఉన్న స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేస్తున్నాను, సినిమా మొత్తం ప్రేక్షకులను ఎంజాయ్ చేయించేలా ఉంటుంది" అని వివరించారు.
వ్యక్తిగత అనుభవం, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు:
'బట్టలరామస్వామి బయోపిక్' ద్వారా మంచి లాభాలు వచ్చాయని, రెండవ సినిమా కొత్త అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు. తాను నిర్మించిన మూడు చిత్రాలను కొత్తవారితోనే తీశానని, డైరెక్టర్గా కూడా కొత్తవారితో చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
సినీ పరిశ్రమకు వచ్చాక తొలుత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కొన్ని చిత్రాలకు పనిచేశానని, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, ఇతర బ్యానర్లలో పనిచేస్తూ నందినీ రెడ్డి, మచ్చ రవి, నేచురల్ స్టార్ నాని వంటి వారితో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉందని తెలిపారు.
వేలమంది చూసే సినిమా ప్రేక్షకులను సంతృప్తి పరచాలంటే కథ ఎంపికలో జాగ్రత్త ఉండాలి. తాను సెలెక్టెడ్గా సినిమాలు తీస్తున్నానని, ఎందుకంటే తనకు సినిమా అంటే కేవలం ఇష్టం కాదు, పిచ్చి ఉందని పేర్కొన్నారు.
తన ఫేవరెట్ హీరో నాని అని, భవిష్యత్తులో ఆయనతో సినిమా చేయాలనే కోరిక ఉందని చెప్పారు.
దర్శకుడిగా తన ట్యాలెంట్ను నిరూపించుకున్నాక పాన్ ఇండియా సినిమా చేయడానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు.
పుట్టినరోజున మీడియా సమక్షంలో కేక్ కట్ చేయడం కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చిందని, తన పుట్టినరోజు ప్రభాస్ పుట్టినరోజే కావడం సంతోషంగా ఉందని సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ ముగించారు.