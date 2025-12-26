క్రిస్మస్ సినిమాల తొలిరోజు కలెక్షన్లు.. బాక్సాఫీస్ వద్ద రోషన్ 'ఛాంపియన్' రికార్డు.. ఆది సాయికుమార్ 'శంబాల' జోరు!
క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదలైన సినిమాలకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో థియేటర్ల వద్ద సందడి నెలకొంది. యాక్షన్, సస్పెన్స్, హారర్ జానర్లలో వచ్చిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి.
1. రోషన్ - 'ఛాంపియన్'
శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ నటించిన పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఛాంపియన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన ప్రారంభాన్ని అందుకుంది. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో రోషన్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడిగా తన నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
తొలిరోజు వసూళ్లు: రూ. 4.50 కోట్లు
2. ఆది సాయికుమార్ - 'శంబాల
చాలా కాలంగా సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆది సాయికుమార్కు 'శంబాల' మంచి ఊపిరినిచ్చింది. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రీ-రిలీజ్ హైప్ను నిలబెట్టుకుంటూ మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది.
తొలిరోజు వసూళ్లు: రూ. 3.3 కోట్లు
3. 'ఈషా'
ప్రముఖ నిర్మాతలు బన్నీవాస్, వంశీ నందిపాటి నిర్మించిన హారర్ థ్రిల్లర్ 'ఈషా' ప్రేక్షకులను భయపెట్టడంలో విజయవంతమైంది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లు ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
తొలిరోజు వసూళ్లు: రూ. 2.18 కోట్లు