పవన్ Vs చరణ్.. ఇదెక్కడి ట్విస్ట్..!
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చిలో రిలీజ్ కానుంది.
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చిలో రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఆ మార్చి నెల ఇప్పటికే రామ్ చరణ్ పెద్ది, నాని ది ప్యారడైజ్ సినిమాలతో నిండిపోయింది. దీంతో ఈ మూడు పెద్ద సినిమాల మధ్య భారీ పోటీ తప్పదు.
దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం మార్చిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లో మరో మాస్ ఎంటర్టైనర్గా భారీ అంచనాలు సృష్టించింది. కానీ మార్చి 26న రామ్ చరణ్ పెద్ది, మార్చి 27న నాని ది ప్యారడైజ్ సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. మార్చి నెలలో ముఖాముఖీగా వస్తున్న ఈ సినిమాలు టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను భారీ స్థాయిలో కుదిపేయనున్నాయి. మార్చి నెలలో ఈ మూడు పెద్ద సినిమాలు ఒకేసారి రావడం అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
