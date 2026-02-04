Eesha Rebba: హద్దులు దాటిన నెటిజన్ల వికృత చేష్టలు.. పోలీసులను ఆశ్రయించిన హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బ!
Eesha Rebba: టాలీవుడ్ అందాల నటి ఈషా రెబ్బ సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న అసభ్యకర దాడులపై గట్టిగా స్పందించారు.
Eesha Rebba: టాలీవుడ్ అందాల నటి ఈషా రెబ్బ సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న అసభ్యకర దాడులపై గట్టిగా స్పందించారు. తన వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసేలా, అసభ్యకరంగా కామెంట్స్ చేస్తున్న వ్యక్తులపై ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు ట్రోలింగ్ను పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ, గత కొంతకాలంగా ఈషా రెబ్బ పోస్ట్ చేస్తున్న ఫోటోలపై కొందరు నెటిజన్లు హద్దులు మీరుతూ అభ్యంతరకరమైన, అశ్లీల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వేధింపులు మితిమీరడంతో ఆమె మౌనాన్ని వీడి చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు.
నటి ఫిర్యాదును స్వీకరించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు ఏ అకౌంట్ల నుంచి వచ్చాయి? వాటి వెనుక ఉన్నది ఎవరు? అనే కోణంలో టెక్నికల్ టీమ్ ఆరా తీస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో మహిళలను వేధిస్తే కఠిన శిక్షలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ఈషా రెబ్బ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల నుంచి మద్దతు లభిస్తోంది. కేవలం ఫేమస్ అవ్వడం కోసమో లేదా పైశాచిక ఆనందం కోసమో ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసే వారికి ఈ ఫిర్యాదు ఒక గుణపాఠం కావాలని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అసభ్యతకు వ్యతిరేకంగా గొంతు ఎత్తిన ఈషా ధైర్యాన్ని అభినందిస్తున్నారు.