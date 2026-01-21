Tollywood 2026 Outlook: సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ షేక్.. ఇక సమ్మర్లో అసలు సిసలు యాక్షన్ జాతర!
2026 సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ కళకళలాడింది. చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తుండగా, సమ్మర్ బరిలో రామ్ చరణ్, నాని, పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
చూస్తుండగానే 2026 సంక్రాంతి పండగ హడావిడి ముగిసిపోయింది. సెలవులు పూర్తి చేసుకుని జనం పనుల్లో పడిపోయారు కానీ, థియేటర్ల వద్ద బాక్సాఫీస్ రికార్డుల వేట మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ సంక్రాంతికి విడుదలైన సినిమాలన్నీ దాదాపుగా నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. మరి ఇదే జోరు సమ్మర్లో కూడా కొనసాగుతుందా? ఈ ఏడాది వేసవిలో సందడి చేయబోయే స్టార్ హీరోలు ఎవరు? ఓసారి లుక్కేద్దాం..
సంక్రాంతి రిపోర్ట్: మెగాస్టార్ రూ. 300 కోట్ల వేట!
ఈ సంక్రాంతి సీజన్లో బాస్ చిరంజీవి తన సత్తా ఏంటో మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రప్ఫాడిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల మార్కు వైపు దూసుకుపోతోంది.
రాజా సాబ్: ప్రభాస్ నటించిన ఈ చిత్రం మిశ్రమ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ, ప్రభాస్ క్రేజ్ కారణంగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి పర్లేదనిపించింది.
అనగనగా ఒక రాజు: నవీన్ పొలిశెట్టి తన కామెడీ టైమింగ్తో రూ. 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరి మరో ఘన విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
ఇతర చిత్రాలు: శర్వానంద్ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' రూ. 20 కోట్ల గ్రాస్తో హిట్ దిశగా వెళ్తుండగా, రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలబడింది.
సమ్మర్ 2026: యాక్షన్ ప్రియులకు పండగే!
గత రెండేళ్లుగా సమ్మర్ సీజన్ టాలీవుడ్లో కాస్త వెలవెలబోయింది. కానీ 2026 వేసవి మాత్రం భారీ యాక్షన్ సినిమాలతో రచ్చ లేపడానికి సిద్ధమైంది.
మార్చి నెల నుంచే యుద్ధం మొదలు:
మార్చి 19: యష్ నటించిన 'టాక్సిక్' తో పాటు, రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2', అడవి శేష్ 'డెకాయిట్' చిత్రాలు ఒకేసారి థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. సమ్మర్ సీజన్కు ఇవే రిబ్బన్ కట్ చేయబోతున్నాయి.
మార్చి 26 & 27: నాని నటించిన ప్యూర్ యాక్షన్ డ్రామా 'ప్యారడైజ్' మరియు గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సినిమా (పెద్ది) బాక్సాఫీస్ బరిలోకి దిగనున్నాయి.
ఏప్రిల్ - మే నెలలో మెగా హవా:
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషియో ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర' మరియు పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఫిలిం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సమ్మర్ వేడిని మరింత పెంచేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి.
వీటితో పాటు అడవి శేష్ 'గూఢచారి 2', అఖిల్ అక్కినేని 'లెనిన్', మరియు వెంకటేష్ - త్రివిక్రమ్ కాంబోలో రాబోతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రాలు కూడా క్యూలో ఉన్నాయి.