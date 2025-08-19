Tamanna : తెల్గి కుంభకోణంలో తమన్నా.. రూ.93లక్షలు ఖర్చుపెట్టిన వ్యక్తి ఆమె కోసమేనా?
Tamanna : 2003లో జరిగిన అబ్దుల్ కరీం తెల్గి స్కాం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. సుమారు రూ. 32,000 కోట్ల విలువైన ఈ స్టాంప్ పేపర్ కుంభకోణం అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. తెల్గి తన కుంభకోణాలకే కాకుండా రాజకీయ నాయకులతో సంబంధాలు, సినీ పరిశ్రమలో పెట్టుబడులు, బార్ డ్యాన్సర్లతో తనకున్న సంబంధాల వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలిచాడు. అయితే, ఈ కేసులో బాలీవుడ్ నటి తమన్నా భాటియా పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు పెద్ద దుమారం చెలరేగింది.
అంధేరిలోని ఒక లేడీస్ బార్లో తరన్నుమ్ ఖాన్ అనే బార్ గర్ల్ కోసం ఒక వ్యక్తి ఒక్క రాత్రిలో రూ. 93 లక్షలు ఖర్చు చేశాడని వార్తలు రావడం తో తెల్గి వెలుగులోకి వచ్చాడు. దీంతో తరన్నుమ్ ఖాన్ దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న బార్ గర్ల్గా గుర్తింపు పొందింది. అందరికీ ఆమె ఎవరు? ఎలా ఉంటుంది? అనే కుతూహలం మొదలైంది. ఒక రోజు ఆమె ఫోటోలు అన్ని వైపుల నుంచి మీడియాలో ప్రచురించబడ్డాయి. అయితే, ఆ ఫోటోలలో ఉన్న వ్యక్తి మరెవరో కాదు, నటి తమన్నా భాటియా.
అప్పట్లో ఫోటోలను ఈ-మెయిల్ ద్వారా పంపుకునేవారు. అలాంటి ఒక ఈ-మెయిల్ వైరల్ అవ్వగా, అందులో తమన్నా ఫోటోలు ఉన్నాయి. దీనితో తమన్నా ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. చాలామంది తరన్నుమ్, తమన్నా పేర్లను గందరగోళం చేసుకున్నారు. ఈ విషయంపై తమన్నా మాట్లాడుతూ.. "నా పేరును ఒక వివాదాస్పద బార్ డ్యాన్సర్తో ముడిపెట్టారని తెలిసి నేను చాలా షాకయ్యాను. ఈ-మెయిల్లో ఉన్న ఫోటోలు నా సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ మీట్లో తీసుకున్నవి. ఇతరుల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారని వారికి తెలియదు" అని తమన్నా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సంఘటన తమన్నాను, ఆమె కుటుంబాన్ని మానసికంగా చాలా బాధించింది. ఆమె పేరును ఒక వివాదాస్పద కేసుతో తప్పుగా జోడించడం ఆమె కెరీర్పైనా సందేహాలు కలిగించింది. అయితే, తమన్నా ఈ విషయంపై స్పష్టంగా మాట్లాడారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి న్యాయం కోరారు. 2003 నాటి ఈ కుంభకోణం ఇప్పుడు మరోసారి చర్చకు రావడంతో, ఆనాటి సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగం ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదో ఈ కేసు మరోసారి గుర్తు చేసింది.