The Rajasaab Mania: థియేటర్లలో ‘మొసళ్ల’తో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రచ్చ.. వీడియోలు వైరల్!
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ‘ది రాజాసాబ్’ థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది! క్లైమాక్స్ ఫైట్ సీన్లో ప్రభాస్ మొసలితో పోరాడుతుంటే, థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్ మొసలి బొమ్మలతో చేస్తున్న హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న ఆ వైరల్ వీడియోలు మరియు ఫ్యాన్స్ రచ్చపై స్పెషల్ రిపోర్ట్.
ఎట్టకేలకు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన మోస్ట్ ఏవైటెడ్ హారర్-కామెడీ ‘ది రాజాసాబ్’ నేడు గ్రాండ్గా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. మొదటి షో నుంచే టాక్ అదిరిపోవడంతో థియేటర్ల వద్ద పండగ వాతావరణం నెలకొంది. అయితే, ఈసారి ఫ్యాన్స్ సెలబ్రేషన్స్ ఒక రేంజ్లో ఉన్నాయి.
మొసలి మీమ్స్ టు థియేటర్ హంగామా!
ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో ‘మొసలి’ మీమ్స్ ఎంతలా వైరల్ అయ్యాయో తెలిసిందే. సినిమా క్లైమాక్స్లో ప్రభాస్ మొసలితో చేసే ఫైట్ సీక్వెన్స్ హైలైట్గా నిలుస్తుందని మేకర్స్ ముందే హింట్ ఇచ్చారు. దీంతో, నేడు థియేటర్లలో ఆ సీన్ రాగానే ఫ్యాన్స్ ఊగిపోతున్నారు.
కొందరు వీరాభిమానులు ఏకంగా మొసలి బొమ్మలను (Crocodile Toys) థియేటర్లలోకి తీసుకెళ్లి, స్క్రీన్ ముందు ఆ మొసలితో ప్రభాస్ ఫైట్ చేస్తున్నట్టుగా రీ-క్రియేట్ చేస్తూ హంగామా చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ వీడియోలు
ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్ చేస్తున్న ఈ ‘మొసళ్ల రచ్చ’ వీడియోలు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు:
“ఇది కదా మాస్.. మొసళ్ల పండగ అంటే ఇదే!” అని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తుంటే..
“ఎవర్రా మీరంతా.. అసలు ఆ థియేటర్ కి మొసలిని ఎలా తీసుకెళ్లారు?” అంటూ ఫన్నీగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.
అయితే, సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తున్న కొన్ని వీడియోలు ఏఐ (AI) తో క్రియేట్ చేసినవని కొందరు అంటున్నప్పటికీ, ప్రభాస్ క్రేజ్ ముందు ఆ లాజిక్కులేవీ పని చేయడం లేదు. మొత్తానికి ‘రాజాసాబ్’ రాకతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మొసలి హంగామా మామూలుగా లేదు!