The RajaSaab Day 2 Collections: బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభాస్ ‘రాజాసాబ్’ హవా.. 150 కోట్ల మార్క్ను దాటేసిన రెబల్ స్టార్!
ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. రెండు రోజుల్లోనే రూ. 170 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. పూర్తి కలెక్షన్ల రిపోర్ట్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి కాంబినేషన్లో వచ్చిన హారర్ ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ 'ది రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ప్రతాపాన్ని చూపుతోంది. మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ప్రభాస్ క్రేజ్ ముందు అవేవీ అడ్డుకావని వసూళ్లు నిరూపిస్తున్నాయి. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా వంద కోట్ల క్లబ్ను దాటి 150 కోట్ల మార్క్ను అధిగమించింది.
రెండో రోజు వసూళ్ల వివరాలు:
తొలి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజు వసూళ్లలో కొంత తగ్గుదల (సుమారు 50%) కనిపించినా, శనివారం కావడంతో భారీ స్థాయిలోనే కలెక్షన్లు నమోదయ్యాయి.
ఇండియా (తెలుగు రాష్ట్రాల్లో): రూ. 25 కోట్ల నెట్ (రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్)
హిందీ మార్కెట్: రూ. 6 కోట్ల నెట్ (రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్)
ఓవర్సీస్ (నార్త్ అమెరికా): $250K (సుమారు రూ. 2.25 కోట్లు)
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2వ రోజు గ్రాస్: రూ. 62.5 కోట్లు
రెండు రోజుల మొత్తం కలెక్షన్లు:
తొలి రోజు రూ. 112 కోట్ల గ్రాస్ సాధించిన ఈ చిత్రం, రెండో రోజు రూ. 62.5 కోట్లతో కలిపి మొత్తం రూ. 174.5 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. దీనితో రెండే రోజుల్లో 'రాజాసాబ్' 150 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది.
బడ్జెట్ vs బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ సినిమా కోసం సుమారు రూ. 400 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది. భారీ వీఎఫ్ఎక్స్, భారీ సెట్ల నేపథ్యంలో ఈ స్థాయి బడ్జెట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
థియేట్రికల్ బిజినెస్: రూ. 207 కోట్లు (వరల్డ్ వైడ్)
బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్: డిస్ట్రిబ్యూటర్లు లాభాల్లోకి రావాలంటే రూ. 210 కోట్ల నెట్, రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ సాధించాల్సి ఉంది.
స్క్రీన్ కౌంట్ – ప్రభాస్ స్టామినా!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 4500 నుంచి 5000 స్క్రీన్లలో ఈ సినిమా విడుదలైంది. నార్త్ ఇండియాలో 3000 స్క్రీన్లు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 950 స్క్రీన్లలో రాజాసాబ్ సందడి చేస్తోంది. కంటెంట్ విషయంలో కొంత నెగటివ్ టాక్ వినిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్స్ మరియు మారుతి కామెడీ టైమింగ్ ఫ్యాన్స్ను థియేటర్లకు రప్పిస్తోంది.
వచ్చే ఆదివారం నాటికి ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్కు ఎంత దగ్గరగా చేరుతుందో చూడాలి!