The Raja Saab AP Ticket Price Hike: రాజాసాబ్ ఊచకోత షురూ... ఏపీలో టికెట్ రేట్ల పెంపునకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ప్రీమియర్ షో టికెట్ రూ.1000!
The Raja Saab AP Ticket Price Hike: ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' మూవీకి ఏపీ ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది. ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధర రూ.1000గా నిర్ణయించగా.. మొదటి 10 రోజుల పాటు టికెట్ రేట్ల పెంపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
The Raja Saab AP Ticket Price Hike: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్తో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ది రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడానికి సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే చిత్ర యూనిట్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. టికెట్ ధరల పెంపుతో పాటు ప్రత్యేక షోలకు అనుమతినిస్తూ బుధవారం అధికారిక ఉత్తర్వులు (GO) జారీ చేసింది.
ప్రీమియర్ షోలకు భారీ ధర:
జనవరి 9న సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుండగా, అంతకుముందే అంటే జనవరి 8 (గురువారం) సాయంత్రం 6 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు ప్రదర్శించుకోవడానికి ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చింది.
ఈ ప్రత్యేక షోల కోసం టికెట్ ధరను గరిష్టంగా రూ.1000 (GSTతో కలిపి) గా నిర్ణయించారు.
10 రోజుల పాటు పెరిగిన రేట్లు:
సినిమా విడుదలైన మొదటి 10 రోజుల పాటు (జనవరి 9 నుండి) సాధారణ షోల టికెట్ ధరలను పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది:
సింగిల్ స్క్రీన్స్: ఒక్కో టికెట్పై అదనంగా రూ.150 పెంచుకోవచ్చు.
మల్టీప్లెక్స్: ఒక్కో టికెట్పై అదనంగా రూ.200 పెంచుకోవచ్చు.
షోల సంఖ్య: రోజుకు గరిష్టంగా 5 షోలు ప్రదర్శించుకోవడానికి అనుమతి లభించింది.
అంచనా ధరలు ఇలా ఉండవచ్చు:
ప్రభుత్వ అనుమతితో ఏపీలో టికెట్ ధరలు ఈ రేంజ్లో ఉండే అవకాశం ఉంది:
మల్టీప్లెక్స్: రూ. 450 నుండి రూ. 550 వరకు.
సింగిల్ స్క్రీన్స్: రూ. 350 నుండి రూ. 400 వరకు.
మూవీ హైలైట్స్:
మారుతి దర్శకత్వంలో దాదాపు రూ. 300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిధి కుమార్ నటిస్తున్నారు. సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా, తమన్ సంగీతం అందించారు.