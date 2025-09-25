Chiranjeevi: 'ఓజీ' సినిమాపై చిరంజీవి ప్రశంసలు
Chiranjeevi: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ తాజా చిత్రం ‘ఓజీ’ థియేటర్లలో సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు.
Chiranjeevi: పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ తాజా చిత్రం ‘ఓజీ’ థియేటర్లలో సృష్టిస్తున్న ప్రభంజనంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. తన తమ్ముడు సాధించిన ఈ ఘన విజయం పట్ల ఆయన తీవ్ర ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ట్విట్టర్ (ఎక్స్) వేదికగా చిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు.
పవన్ కల్యాణ్ను అభిమానులు *‘ది ఓజీ – ఓజాస్ గంభీరా’*గా సంబరాలు చేసుకుంటుండటం చూస్తుంటే తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మెగాస్టార్ చిరంజీవి పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన ‘ఓజీ’ చిత్ర బృందంలోని ముఖ్యులను ప్రశంసించారు:
దర్శకుడు సుజీత్: సినిమాకు అద్భుతమైన కథను అందించినందుకు.
నిర్మాత డీవీవీ దానయ్య: భారీ బడ్జెట్తో చిత్రాన్ని నిర్మించినందుకు.
సంగీత దర్శకుడు తమన్: తన సంగీతంతో సినిమాకు ప్రాణం పోసినందుకు. చిరంజీవి తన అభినందనలు తెలుపుతూ, “పవన్, సుజీత్, డీవీవీ దానయ్య, తమన్ మరియు మొత్తం టీమ్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు” అని ట్వీట్ చేశారు.
‘ఓజీ’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. విడుదలైన మొదటి షో నుంచే సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. యాక్షన్, ఎమోషన్స్ కలగలిపి ఈ సినిమా పవన్ అభిమానులకు ఒక పండగలా ఉందని సర్వత్రా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా స్పందించి అభినందనలు తెలపడం చిత్ర యూనిట్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.