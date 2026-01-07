  • Menu
Thalapathy Vijay: సంక్రాంతి రేసు నుంచి స్టార్ హీరో మూవీ అవుట్..? విజయ్ 'చివరి సినిమా'కు సెన్సార్ షాక్.. ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

Highlights

దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకోనుందా? సెన్సార్ చిక్కులు మరియు కోర్టు విచారణపై లేటెస్ట్ అప్‌డేట్.

సాధారణంగా సంక్రాంతి సీజన్ అంటేనే సినిమాల జాతర. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ప్రభాస్ 'రాజాసాబ్', మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు', రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' వంటి సినిమాలు క్యూ కట్టాయి. వీటితో పాటు శర్వానంద్, నవీన్ పొలిశెట్టి సినిమాలు కూడా పందెంలో ఉన్నాయి. అయితే, కోలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న ఒక భారీ సినిమాకు మాత్రం ఊహించని అడ్డంకి ఎదురైంది.

విజయ్ సినిమాకు సెన్సార్ చిక్కులు!

తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ తన పొలిటికల్ ఎంట్రీకి ముందు చేస్తున్న చివరి సినిమా 'జన నాయగన్'. జనవరి 9న విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డు నుంచి క్లియరెన్స్ రాలేదు. సినిమాలో రాజకీయాలకు సంబంధించిన డైలాగ్స్ ఎక్కువగా ఉండటమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది.

కోర్టు మెట్లెక్కిన చిత్ర యూనిట్:

విడుదలకు కేవలం రెండు రోజులే సమయం ఉండటంతో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

  • కోర్టు విచారణ: ఈ పిటిషన్‌ను విచారించిన న్యాయమూర్తి ఇరుపక్షాల వాదనలు విని, తదుపరి విచారణను బుధవారానికి (జనవరి 7) వాయిదా వేశారు.
  • వాయిదా గండం: ఒకవేళ బుధవారం కూడా క్లియరెన్స్ రాకపోతే, జనవరి 9న సినిమా విడుదల కావడం దాదాపు అసాధ్యమే. దీంతో ఈ సినిమా సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లేనని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

విషాదంలో విజయ్ అభిమానులు:

విజయ్ కెరీర్‌లో ఇది ఆఖరి సినిమా కావడంతో అభిమానులు ఈ మూవీ కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రిలీజ్ దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో ఇలాంటి చట్టపరమైన చిక్కులు రావడం వారిని తీవ్ర నిరాశకు గురి చేస్తోంది.

సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ పోరు ఇలా..

తమిళం నుంచి శివ కార్తికేయన్ 'పరాశక్తి' కూడా రేసులో ఉంది. టాలీవుడ్ వర్సెస్ కోలీవుడ్ అన్నట్లుగా సాగుతున్న ఈ పోరులో విజయ్ సినిమా తప్పుకుంటే, మిగిలిన సినిమాలకు థియేటర్ల పరంగా భారీగా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

