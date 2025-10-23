Zombie Reddy 2: సంచలనం: 'జాంబీరెడ్డి 2' ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్..! సెట్స్పైకి వెళ్లకముందే రూ.42 కోట్లు!
తేజ సజ్జా నటిస్తున్న ‘జాంబీరెడ్డి 2’ సినిమా ఇంకా షూటింగ్ ప్రారంభించకముందే ఓటీటీ బిజినెస్లో సంచలనం సృష్టించింది. దాదాపు రూ.42 కోట్లకు డీల్ సెట్ అవుతున్నట్లు సమాచారం. పెద్ద హీరోల సినిమాలకు కూడా ఓటీటీ డీల్స్ కష్టంగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత పెద్ద డీల్ సాధించడం తేజ సజ్జా క్రెడిబిలిటీని చాటుతోంది. వరుసగా రెండు మెగా బ్లాక్బస్టర్లతో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న తేజ, ఈ సినిమాతో మరోసారి సందడి చేయనున్నాడు.
‘జాంబీరెడ్డి’ మొదటి భాగం విజయం ఈ సీక్వెల్పై అంచనాలను పెంచింది. ఈ చిత్రం ఎలాంటి కాన్సెప్ట్తో వస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. తేజ సజ్జా మార్క్ యాక్షన్, ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించనుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ప్రశాంత్ వర్మ ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తుండగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ సినిమాని పాన్ వరల్డ్ రేంజిలో నిర్మిస్తుంది.