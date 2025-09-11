Teja Sajja: మిరాయ్ హిట్ అయితే.. సీక్వెల్ చేస్తా..హనుమాన్ ఒత్తిడి లేదు.. తేజ సజ్జా కామెంట్స్!
Mirai: సూపర్ హీరో తేజ సజ్జా నటించిన పాన్-ఇండియా చిత్రం 'మిరాయ్' సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా తేజ సజ్జా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వంలో, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ చిత్రంలో మనోజ్ మంచు, రితికా నాయక్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
'హనుమాన్' తర్వాత ఒత్తిడి ఏమీ లేదని తేజ సజ్జా అన్నారు. ప్రతి సినిమాకు 100% ఎఫర్ట్ పెడుతున్నానని, కొత్త రకం సినిమాలు చేయడమే తన లక్ష్యమని చెప్పారు. 'హనుమాన్' విజయం తర్వాత 'మిరాయ్'లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని, ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించిన సినిమా అని స్పష్టం చేశారు.
ఈ సినిమాలో తన పాత్ర గురించి చెబుతూ, ఒక సామాన్య యువకుడు తన ధర్మాన్ని, యోధులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెలుసుకొని ఒక పెద్ద ఆపదను ఎదుర్కొనే జర్నీలో కనిపిస్తానని అన్నారు.
సినిమాలో మొత్తం 9 యాక్షన్ బ్లాక్లు ఉన్నాయని, ప్రతి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఒక సవాలు అని తెలిపారు. ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ ఇవ్వడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు.
శ్రియ, జగపతి బాబు, జయరామ్ వంటి పెద్ద నటులతో మళ్లీ కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందని, మైనస్ 80 డిగ్రీలలో కూడా వారు అంకితభావంతో పనిచేయడం తమకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు.
మనోజ్ మంచు పోషించిన పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్ అని, ఆ పాత్ర హీరోకు సవాలుగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. సంగీత దర్శకుడు హరి గౌర ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారని ప్రశంసించారు.
నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ సినిమాకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారని, ఆడియన్స్కు మంచి సినిమా ఇవ్వాలనే తపన ఆయనలో ఉందని తేజ అన్నారు. ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత చిరంజీవి, నాని వంటి అగ్ర నటుల నుంచి అభినందనలు అందాయని చెప్పారు. బాలీవుడ్ దర్శకుడు కరణ్ జోహార్ నుంచి అద్భుతమైన కాంప్లిమెంట్ వచ్చిందని, 'మీలాంటి ఫిలిం మేకర్స్ ముందుకు రావాలి' అని ఆయన ప్రోత్సహించారని తెలిపారు.
సినిమాలో శ్రీరాముడి నేపథ్యం కథలో ఆర్గానిక్గా కలిసిపోయిందని, ఇది బలవంతంగా చేర్చింది కాదని చెప్పారు. 'మిరాయ్' హిట్ అయితే, దీనికి సీక్వెల్ చేసే అవకాశం ఉందని, సినిమా ఫ్రాంచైజీగా మారే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం 'జాంబిరెడ్డి 2' సినిమాకు మాత్రమే కమిట్ అయినట్లు, ఒక సినిమా పూర్తయ్యే వరకు మరో దాని గురించి ఆలోచించనని చెప్పారు.
ప్రేక్షకులకు విజ్ఞప్తి:
'మిరాయ్' ఒక క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అని, ఇందులో యాక్షన్, అడ్వెంచర్, ఫాంటసీ, ఎమోషన్, డివోషన్ వంటి అంశాలన్నీ ఉంటాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఈ సినిమా నచ్చుతుందని, థియేటర్లో ఒక అసాధారణ అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పారు. ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి సినిమాను అందించడానికి తాము కృషి చేశామని, ప్రేక్షకులందరూ ఆదరిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.