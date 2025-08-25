  • Menu
Teja Sajja: డిఫరెంట్ కథతో తేజా సజ్జా కొత్త సినిమా.. క్యూరియాసిటీ కల్పిస్తున్న పోస్టర్

Teja Sajja: తేజ్ సజ్జా.. బాల నటుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రస్తుతం హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నారు.

Teja Sajja: తేజ్ సజ్జా.. బాల నటుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రస్తుతం హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్నారు. తను నటించిన హనుమాన్ సినిమా పాన్ ఇండియా లెవల్లో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. సూపర్ హీరో సినిమాతో భారీ విజయం సాధించిన యంగ్ హీరో తేజ్ సజ్జా ప్రస్తుతం మిరాయ్ అనే మరో సూపర్ హీరో సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఆ సినిమా షూటింగ్ ముగియక ముందే, మరో విభిన్న కథాంశంతో కూడిన సినిమాలో నటించడానికి అంగీకరించాడు.

ఆగస్టు 23న తేజ్ సజ్జా పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన తదుపరి సినిమా అధికారికంగా ప్రకటించాడు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ కొత్త సినిమాను నిర్మించనుంది. మిరాయ్ సినిమాను కూడా ఇదే సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పుడు తేజ్ సజ్జాతో మరో సినిమాకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. సినిమా పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇది చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. పోస్టర్‌లో ఒక చేయి వీడియో గేమ్ కంట్రోలర్‌ను పట్టుకుని ఉంది. ఆ చేతికి దెయ్యం చేతిలా పొడవైన గోర్లు ఉన్నాయి. ఇది ఒక హారర్ సినిమా అనే సూచన పోస్టర్ ద్వారా లభిస్తోంది. అయితే, చేతిలో ఉన్న గేమ్ కంట్రోలర్ కథ గురించి మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. పోస్టర్‌పై ‘X2’ అని ఉంది. ఇది సినిమా పేరు కావచ్చు, కానీ దీనిపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.

పోస్టర్‌పై రాయలసీమ నుండి ప్రపంచం చివరి వరకు అనే క్యాప్షన్ ఉంది. ఇది ఒక ప్రాంతీయ కథను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని సూచిస్తుంది. ఈ సినిమా దర్శకుడు ఎవరు, సాంకేతిక బృందం, నటీనటుల వివరాలు త్వరలో తెలియజేస్తారు. ఈ పోస్టర్, ఆసక్తిని పెంచే క్యాప్షన్ అభిమానుల అంచనాలను రెట్టింపు చేశాయి. ఈ పాన్-ఇండియా చిత్రం 2027 సంక్రాంతికి విడుదలవుతుందని నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

తేజ్ సజ్జా బాల నటుడిగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టారు. చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్, వెంకటేష్, మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ వంటి స్టార్ హీరోల సూపర్ హిట్ సినిమాలలో ఆయన బాల నటుడిగా నటించారు. సమంత నటించిన ఓ బేబీ సినిమాతో హీరోగా మారారు. ఆ తర్వాత జాంబీ రెడ్డి, ఇష్క్, అద్భుతం వంటి సినిమాలలో నటించారు. కానీ హనుమాన్ సినిమాతోనే ఆయనకు భారీ విజయం లభించింది. ఇప్పుడు ఆయన సూపర్ హీరో సినిమాలపై దృష్టి పెట్టారు.

