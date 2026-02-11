Swayambhu Teaser: యుద్ధక్షేత్రంలో 'స్వయంభు'గా నిఖిల్ విధ్వంసం: అంచనాలు పెంచేస్తున్న క్రేజీ టీజర్!
Swayambhu Teaser: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకుంటూ వరుస విజయాలు అందుకుంటున్న హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ్, ఈసారి ఒక భారీ పౌరాణిక/చారిత్రక యుద్ధ వీరుడిగా మన ముందుకు రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా లెవల్లో తెరకెక్కుతున్న 'స్వయంభు' చిత్ర టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది.
టీజర్లో నిఖిల్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒక శక్తివంతమైన యోధుడి పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. కత్తి యుద్ధం చేస్తూ ఆయన పలికించిన హావభావాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. "ఒక్క ప్రాణం కూడా కోల్పోకుండా యుద్ధం నిలవదు కృష్ణ" అనే డైలాగ్ టీజర్కే హైలైట్గా నిలిచింది. ఇది సినిమాలో యాక్షన్ మరియు ఎమోషన్ ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుందో హింట్ ఇస్తోంది.
గ్రాండ్ సెట్టింగ్స్, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో కూడిన విజువల్స్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశాయి. ఈ చిత్రంలో నిఖిల్ సరసన సంయుక్త మీనన్, నభా నటేష్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.
నిఖిల్ కెరీర్లోనే మైలురాయిగా నిలిచే ఈ సినిమా, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. యుద్ధ భూమిలో శత్రువులను చీల్చిచెండాడే యోధుడిగా నిఖిల్ మేకోవర్ ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.