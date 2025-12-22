Suriya 47: మళ్లీ పోలీస్ అవతారం ఎత్తనున్న సూర్య?
Suriya 47: తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య పోలీస్ పాత్రలకు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. 'కాకా కాకా' (తెలుగులో 'ఘర్షణ') తర్వాత 'సింగం' సిరీస్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ భారీ క్రేజ్ సంపాదించాడు. మూడు చిత్రాలతో ఈ సిరీస్ పూర్తయిన తర్వాత సూర్య నుంచి పోలీస్ జానర్ సినిమా రాలేదు. అయితే ఇప్పుడు తన 47వ చిత్రంతో మళ్లీ పోలీస్ అవతారం ఎత్తనున్నాడు.
మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన 'ఆవేశం' దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. సూర్యని బ్యాడాస్ పోలీస్గా చూపించనున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం ప్రత్యేక ప్రోమో కట్ కూడా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన షూటింగ్ జరుగుతోంది. త్వరలోనే ఈ ప్రోమోను విడుదల చేయనున్నారు. సూర్య ఈసారి ఎలాంటి పోలీస్ పాత్రలో కనిపిస్తాడో అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
