Rajinikanth’s 50-Year Journey: బస్ కండక్టర్‌ నుంచి సూపర్ స్టార్.. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోడీ

Rajinikanth’s 50-Year Journey: సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టి ఒక తరం పాటు స్టార్‌గా ఉండటం చాలా కష్టం. కానీ, మూడు తరాల ప్రేక్షకులను అలరించి 50 ఏళ్లుగా సూపర్‌స్టార్‌గా వెలుగొందుతున్న నటుడు ఒకే ఒక్కరు. ఆయనే మన తలైవా రజనీకాంత్. ఆగస్టు 15, 1975న విడుదలైన అపూర్వ రాగంగళ్ సినిమాతో ఆయన వెండితెర ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయన ప్రస్థానం ఒక అద్భుతం. ఈ చారిత్రక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు సినీ, రాజకీయ రంగాలలోని అనేకమంది ప్రముఖులు రజనీకాంత్‌కు అభినందనలు తెలిపారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, రజనీకాంత్‌తో ఉన్న ఒక పాత ఫోటోను షేర్ చేస్తూ, ట్విట్టర్‌లో ఇలా రాశారు.. "చిత్ర పరిశ్రమలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న రజనీకాంత్‌కు అభినందనలు. ఆయన పోషించిన వైవిధ్యమైన పాత్రలు అనేక తరాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణం చారిత్రాత్మకమైంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఆయనకు మంచి విజయం,ఆరోగ్యం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను." అంటూ రాసుకొచ్చారు

రజనీకాంత్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడైన కమల్ హాసన్ కూడా అభినందనలు తెలిపారు. ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతూ వస్తోంది. రజనీకాంత్ అసలు పేరు శివాజీ రావు గైక్వాడ్. ఒకప్పుడు బెంగుళూరులో బస్ కండక్టర్‌గా పనిచేశారు. ఆ సమయంలోనే ఆయనలోని నటుడిని గుర్తించి ఆయన స్నేహితులు ప్రోత్సహించారు. మద్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్‌లో చేరి నటనలో శిక్షణ తీసుకున్నారు. అక్కడే ఆయన దర్శకుడు కె. బాలచందర్ దృష్టిలో పడ్డారు. అలా అపూర్వ రాగంగళ్ సినిమాలో విలన్‌గా అవకాశం వచ్చింది.

రజనీకాంత్ నటనలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఆయన స్టైల్. సిగరెట్‌ను గాల్లోకి ఎగరవేయడం, కళ్ళద్దాలు సరిచేసుకోవడం, నడిచే స్టైల్... ఇలాంటివన్నీ ఆయనకు అభిమానుల నుంచి విపరీతమైన ఆదరణ తెచ్చిపెట్టాయి. ఆ స్టైల్స్ ఇప్పటికీ ఆయన సినిమాల్లో కనిపిస్తాయి.

రజనీకాంత్ కెరీర్ హైలైట్స్

1975: అపూర్వ రాగంగళ్ సినిమాతో అరంగేట్రం.

భాషలు: తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో నటించి, దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు.

విజయం: భాష, దళపతి , ముత్తు, శివాజీ, రోబో వంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించి, రికార్డులు సృష్టించాయి.

సినిమాల సంఖ్య: ఈ 50 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో రజనీకాంత్ 170కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు.

వయసు: 74 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన యువ నటుల కంటే యాక్టివ్ గా కనిపిస్తూ, ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు.

రజనీకాంత్ నటించిన తాజా చిత్రం కూలీ ఆగస్టు 14న విడుదలైంది. తొలి రోజునే ఈ సినిమా భారీగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమాకు లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు. రజనీకాంత్ 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం మొదలైన రోజే ఆయన కొత్త సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించడం అభిమానులకు మరింత సంతోషాన్ని ఇచ్చింది.

