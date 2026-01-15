Trimukha: 'త్రిముఖ' వచ్చేస్తోంది.. సన్నీ లియోన్ పవర్ఫుల్ థ్రిల్లర్ విడుదల తేదీ ఖరారు!
Trimukha: సన్నీ లియోన్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'త్రిముఖ' విడుదల తేదీ ఖరారైంది. రాజేష్ నాయుడు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం జనవరి 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5 భాషల్లో విడుదల కానుంది.
Trimukha: టాలీవుడ్లో మోస్ట్ అవేటెడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ "త్రిముఖ" ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. అఖిరా డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని 2026 జనవరి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
సినిమా ప్రత్యేకతలు:
పవర్ఫుల్ స్టోరీ: శక్తివంతమైన కథనం, ఆకట్టుకునే విజువల్స్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన సస్పెన్స్తో ఈ చిత్రం రూపొందించబడింది.
పాన్-ఇండియా అప్పీల్: ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ మరియు మలయాళ భాషల్లో ఏకకాలంలో విడుదల కానుంది.
సన్నీ లియోన్ పర్ఫార్మెన్స్: ఈ చిత్రంలో సన్నీ లియోన్ సీఐడీ ఆఫీసర్ శివాని రాథోడ్ పాత్రలో కనిపిస్తుండగా, యోగేష్ కాళ్లే డీబ్యూ హీరోగా నటిస్తున్నారు.
నటీనటులు & సాంకేతిక నిపుణులు:
|విభాగం
|వివరాలు
|తారాగణం
|సన్నీ లియోన్, యోగేష్ కాళ్లే, అకృతి అగర్వాల్, CID ఆదిత్య శ్రీవాస్తవ, మోటా రాజేంద్రన్, ఆశు రెడ్డి, ప్రవీణ్, షకలక శంకర్, సుమన్ తదితరులు.
|దర్శకుడు
|రాజేష్ నాయుడు
|నిర్మాతలు
|శ్రీదేవి మద్దాలి & రమేష్ మద్దాలి
|సంగీతం
|వినోద్ యాజమాన్య
|డీఓపీ
|కొంగ శ్రీనివాస్
|ఎడిటర్
|అఖిల్ బాలారాం
ప్రమోషన్స్ షురూ: ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు సోషల్ మీడియాలో భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది (ఇన్స్టాగ్రామ్లో 1 కోటి పైగా వ్యూస్). త్వరలోనే ట్రైలర్ మరియు పాటల విడుదల తేదీలను ప్రకటిస్తామని చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. నూతన సంవత్సర కానుకగా వస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లలో మంత్రముగ్ధులను చేయడం ఖాయమని టీమ్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.