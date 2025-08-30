  • Menu
Home  > సినిమా

Kamalini Mukherjee: నేను సినిమాలు వదిలేయడానికి కారణం రామ్ చరణే..సీనియర్ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణ

Kamalini Mukherjee: నేను సినిమాలు వదిలేయడానికి కారణం రామ్ చరణే..సీనియర్ హీరోయిన్ సంచలన ఆరోపణ
x
Highlights

Kamalini Mukherjee: ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదైనా సినిమాలో మన పాత్ర బాగా రాలేదని ఒక హీరోయిన్ ఫీల్ అయ్యి, ఆ బాధతో సినిమా పరిశ్రమనే వదిలిపెట్టేస్తే ఎలా ఉంటుంది?

Kamalini Mukherjee: ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదైనా సినిమాలో మన పాత్ర బాగా రాలేదని ఒక హీరోయిన్ ఫీల్ అయ్యి, ఆ బాధతో సినిమా పరిశ్రమనే వదిలిపెట్టేస్తే ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన ఘటనే నిజ జీవితంలో జరిగింది. అద్భుతమైన నటన, అందంతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన హీరోయిన్ కమలిని ముఖర్జీ ఇప్పుడు సినిమా ప్రపంచానికి దూరమయ్యారు. ఒక స్టార్ హీరో సినిమాతో విసిగిపోయి ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారట. ఈ ఆసక్తికరమైన విషయం గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.

గోదావరి, ఆనంద్, పయనం, స్టైల్, హ్యాపీ డేస్, తమిళంలో వేట్టయ్యాడు విళయాడు, కన్నడలో సవారి వంటి అనేక అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించిన కమలిని ముఖర్జీ గత తొమ్మిదేళ్లుగా ఏ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు. ముఖ్యంగా, ఒక తెలుగు స్టార్ హీరో సినిమాలో నటించిన తర్వాత, ఆమె సినిమా పరిశ్రమను వదిలిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారట. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.

ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన కమలిని ముఖర్జీ.. రామ్ చరణ్ నటించిన గోవిందుడు అందరివాడేలే సినిమాలో నటించడం తనకు ఏమాత్రం నచ్చలేదని చెప్పారు. “ఆ సినిమాలో పని చేసిన అందరూ నాతో చాలా బాగా ఉన్నారు, నన్ను బాగా చూసుకున్నారు. కానీ నా పాత్రను మార్చిన విధానం నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. అందుకే ఆ సినిమా తర్వాత నేను తెలుగు సినిమాల్లో నటించడం మానేశాను” అని ఆమె అన్నారు.

గోవిందుడు అందరివాడేలే సినిమాలో రామ్ చరణ్ హీరోగా, కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఆ సినిమాలో శ్రీకాంత్ భార్య పాత్రలో కమలిని ముఖర్జీ నటించారు. కథలో ఆమె పాత్రకు ప్రాధాన్యత తక్కువగా ఉంది. అయితే, కమలిని ముఖర్జీకి మొదట చెప్పిన పాత్రకు, తర్వాత దర్శకుడు మార్చిన పాత్రకు సంబంధం లేదట. ఇదే కమలిని బాధకు కారణమైంది.

కమలిని తన ఇంటర్వ్యూలో.. “కొన్నిసార్లు మనం ఒక సీన్‌లో ప్రధాన పాత్రలో ఉన్నామని, అది మనదే అని అనుకుంటాం. దాని కోసం మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇస్తాం. కానీ ఆ తర్వాత, దర్శకులు అనుకున్నట్టుగా అది రాకపోతే లేదా ఆ సీన్ అంతగా ప్రభావం చూపకపోతే, ఆ సీన్‌ను తీసివేస్తారు. ఆ సమయంలో ఆ విషయాన్ని వారు మనకు చెప్పరు. అది నాకు చాలా వ్యక్తిగతంగా అనిపించి, బాధ కలిగించింది. అప్పుడే నేను తెలుగు సినిమాల నుంచి తప్పుకోవాలని, ఇతర భాషల సినిమాల్లో నటించాలని నిర్ణయించుకున్నాను” అని చెప్పారు.

గోవిందుడు అందరివాడేలే సినిమా 2014లో విడుదలైంది. ఆ సినిమా తర్వాత కమలిని ముఖర్జీ ఏ తెలుగు సినిమాలోనూ నటించలేదు. అయితే, ఆ తర్వాత కేవలం రెండు సినిమాల్లో మాత్రమే ఆమె కనిపించారు. 2016 తర్వాత ఆమె ఏ భాషలోనూ నటించలేదు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick