Sridevi: ఆ సినిమాలో నటి శ్రీదేవి కట్టిన చీరలు వేలం..

English Vinglish: దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న శ్రీదేవి..1997లో నటనకు విరామం చెప్పి.. తిరిగి 2012లో ఇంగ్లిష్ వింగ్లిష్ తో అభిమానుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 10తో పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఇంగ్లిష్ వింగ్లిష్ లో శ్రీదేవి ధరించిన చీరలను వేలం వేయాలని అనుకుంటున్నట్టు డైరెక్టర్ గౌరీ షిండే ప్రకటించారు. వేలం ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని బాలికల విద్య కోసం పనిచేసే స్వచ్ఛంద సంస్థకు విరాళం ఇవ్వనున్నారు.