Sridevi : రాఖీ కట్టిన వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకున్న శ్రీదేవీ.. అసలెందుకలా చేయాల్సి వచ్చిందంటే ?
Sridevi : అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి మన మధ్య ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు. కానీ, ఆమె నటన, అందం అభిమానుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.
Sridevi : అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి మన మధ్య ఇప్పుడు లేకపోవచ్చు. కానీ, ఆమె నటన, అందం అభిమానుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి. నేడు శ్రీదేవి పుట్టినరోజు. ఆమె జీవించి ఉంటే ఇప్పుడు 62వ పుట్టినరోజు జరుపుకునేవారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె అభిమానులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. శ్రీదేవి సినిమా జీవితం ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో, నిర్మాత బోనీ కపూర్తో ఆమె ప్రేమ కథ కూడా అంతే సంచలనం కలిగించింది. ఒకప్పుడు శ్రీదేవి తన సోదరుడిగా భావించిన బోనీని చివరికి ఎలా పెళ్లి చేసుకుంది? అనే ఆసక్తికరమైన కథనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నిర్మాత బోనీ కపూర్కు ఇప్పటికే మోనా కపూర్తో వివాహం జరిగింది. మోనా, శ్రీదేవి మంచి స్నేహితులు. శ్రీదేవికి ఇంట్లో ఉండటానికి మోనా ఆశ్రయం ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో శ్రీదేవి, మిథున్ చక్రవర్తితో డేటింగ్ చేస్తున్నారు. మిథున్కు బోనీ, శ్రీదేవిల మధ్య ఏదో ప్రత్యేక బంధం ఉందని అనుమానం వచ్చింది. మిథున్ నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడానికి, శ్రీదేవి బోనీకి రాఖీ కట్టి సోదరుడిగా చూపించింది. కానీ శ్రీదేవి, మిథున్ల సంబంధం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. చివరికి వారిద్దరు విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
బోనీ కపూర్, శ్రీదేవి మొదట కలిసినప్పుడు వారి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కానీ మిస్టర్ ఇండియా సినిమా తర్వాత వారిద్దరూ చాలా దగ్గరయ్యారు. సినిమా ఆఫర్తో శ్రీదేవిని కలిసినప్పుడు బోనీ తన మనసులోని భావాలను ఆమెకు వ్యక్తపరిచారు. ఆ తర్వాత మిస్టర్ ఇండియాతో పాటు శ్రీదేవి బోనీ కపూర్ నిర్మాణంలో మరిన్ని సినిమాలు చేసింది.
శ్రీదేవి బోనీకి రాఖీ కట్టింది కాబట్టి వారి స్నేహంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదని మోనా కపూర్ భావించింది. కానీ, శ్రీదేవి గర్భవతి అని తెలిసినప్పుడు మోనా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ సంఘటన తర్వాత 1996లో బోనీ కపూర్, మోనా కపూర్ విడాకులు తీసుకున్నారు. అదే సంవత్సరంలో బోనీ కపూర్, శ్రీదేవిని గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. బోనీ కపూర్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత శ్రీదేవి అనేక విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. శ్రీదేవి ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె జీవితంలోని ఈ సంఘటనలు ఇప్పటికీ చర్చనీయాంశంగానే ఉన్నాయి.