  • Menu
Home  > సినిమా

‘సన్ ఆఫ్’ మూవీకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్.. సక్సెస్ మీట్‌లో చిత్ర యూనిట్ సందడి!

‘సన్ ఆఫ్’ మూవీకి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్.. సక్సెస్ మీట్‌లో చిత్ర యూనిట్ సందడి!
x
Highlights

తండ్రీకొడుకుల ఎమోషనల్ డ్రామా 'సన్ ఆఫ్' చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన. 300 థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో హీరో సాయి సింహాద్రి, శోభారాణి మరియు ప్రసన్నకుమార్ పంచుకున్న ఆసక్తికర విషయాలు.

సాయి సింహాద్రి హీరోగా, నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ బత్తుల సతీష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ఈ సినిమా, తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే సున్నితమైన భావోద్వేగాలను వెండితెరపై ఆవిష్కరించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో చిత్ర యూనిట్ శనివారం సక్సెస్ మీట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

సాయి సింహాద్రి ప్యాషన్ అభినందనీయం: తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్

ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి తుమ్మల ప్రసన్నకుమార్ మాట్లాడుతూ.. "సినిమాపై ఉన్న అమితమైన ఇష్టంతో సాయి సింహాద్రి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. తొలి సినిమాతోనే ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ రావడం సంతోషకరం. ఆయన భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి సినిమాలు చేయాలి" అని ఆకాంక్షించారు.

5 థియేటర్ల నుంచి 300 థియేటర్ల వరకు: శోభారాణి

నిర్మాత మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్ శోభారాణి ఈ సినిమా ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు.

"మొదట సాయి కేవలం 5 థియేటర్లలో సినిమా వేద్దామని నా దగ్గరకు వచ్చారు. కానీ కథలోని ఎమోషన్ నచ్చడంతో, డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో మాట్లాడి దాదాపు 300 థియేటర్లలో విడుదలయ్యేలా సపోర్ట్ చేశాను."

సాయితో సినిమాలు చేయడానికి ఇతర నిర్మాతలు కూడా ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.

సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ నుంచి హీరో వరకు: సాయి సింహాద్రి

హీరో మరియు నిర్మాత సాయి సింహాద్రి తన ఉద్వేగాన్ని పంచుకున్నారు:

"నేను యూఎస్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఆర్కిటెక్ట్‌గా పనిచేసేవాడిని. సినిమాపై ఉన్న ఆసక్తితో ఇక్కడికి వచ్చి, ఏడాదిన్నర పాటు ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొని ఈ సినిమా పూర్తి చేశాను. ఫిబ్రవరి 27న నా సినిమా థియేటర్లలోకి రావడమే నా మొదటి సక్సెస్‌గా భావిస్తున్నాను. నాకు అండగా నిలిచిన శోభారాణి గారికి, హీరోయిన్ మీరా రాజ్‌కు ధన్యవాదాలు."

మంచి గుర్తింపు వచ్చింది: మీరా రాజ్

హీరోయిన్ మీరా రాజ్ మాట్లాడుతూ.. తండ్రీకొడుకులను కలిపే ఒక కీలకమైన పాత్రలో నటించడం తనకు నటిగా మంచి గుర్తింపునిచ్చిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మరియు ఇతర చిత్ర యూని సభ్యులు పాల్గొని సినిమా విజయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick