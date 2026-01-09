  • Menu
Home  > సినిమా

Oscars 2026 Update: ఆస్కార్ ఎంపికలో భారతీయ చిత్రాల హవా! ఈసారి చరిత్ర మారుతుందా?
Highlights

ఆస్కార్స్ 2026 బరిలో ఐదు భారతీయ సినిమాలు నిలిచాయి. కాంతార: చాప్టర్ 1, మహావతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలు ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుని భారతీయ సినిమా సత్తాను చాటుతున్నాయి.

భారతీయ చలనచిత్ర కళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన సత్తా చాటుతోంది! 2026 ఆస్కార్ అవార్డుల 'ఉత్తమ చిత్రం' రేసులో ఐదు భారతీయ సినిమాలు చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం. ఈ ఏడాది మొత్తం 201 చిత్రాలు ఆస్కార్ పరిశీలనకు అర్హత సాధించాయని అకాడమీ ప్రకటించగా, హాలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలతో మన సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి.

విమర్శకుల ప్రశంసలు మరియు ప్రేక్షకాదరణ పొందిన 'సిస్టర్ మిడ్‌నైట్', 'కాంతార: చాప్టర్ 1', మరియు 'మహావతార్ నరసింహ' ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

ఆస్కార్ రేసులో కాంతార: చాప్టర్ 1 మరియు మహావతార్ నరసింహ

హోంబలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1' మరియు 'మహావతార్ నరసింహ' చిత్రాలు ఆస్కార్ ప్రధాన విభాగాలైన ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకత్వం, ఉత్తమ నటన, సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ మరియు స్క్రీన్‌ప్లే వంటి విభాగాల్లో పోటీ పడనున్నాయి.

రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించి నటించిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1', 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹850 కోట్ల వసూళ్లతో భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అద్భుతమైన సాంకేతిక విలువలు, నటనతో ఇది ఆస్కార్ బరిలో నిలిచింది. మరోవైపు, భారతదేశపు విశేష ఆదరణ పొందిన యానిమేషన్ చిత్రం 'మహావతార్ నరసింహ' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹325 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ పౌరాణిక చిత్రం భారతీయ యానిమేషన్ స్థాయిని అంతర్జాతీయ వేదికపై నిలబెట్టింది.

జాబితాలో ఉన్న ఇతర చిత్రాలు:

మరో మూడు భారతీయ చిత్రాలు కూడా అకాడమీ అర్హత జాబితాలో చేరాయి:

  • టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ – తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన చిత్రం.
  • తన్వీ ది గ్రేట్ – అనుపమ్ ఖేర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం.
  • సిస్టర్ మిడ్‌నైట్ – రాధికా ఆప్టే అద్భుత నటనను చాటిన చిత్రం.

అయితే, ఈ జాబితాలో ఉన్నంత మాత్రాన నామినేషన్ దక్కినట్లు కాదు. 'అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్', 'మిషన్ ఇంపాజిబుల్' వంటి హాలీవుడ్ భారీ చిత్రాలతో మన సినిమాలు తలపడాల్సి ఉంటుంది.

ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగం:

నీరజ్ ఘైవాన్ దర్శకత్వంలో ఇషాన్ ఖట్టర్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'హోమ్‌బౌండ్' చిత్రం ఇప్పటికే ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో టాప్ 15 చిత్రాలలో ఒకటిగా షార్ట్‌లిస్ట్ అయ్యింది. తుది నామినేషన్లను అకాడమీ జనవరి చివరలో ప్రకటించనుంది.

భారతీయ కథలు మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యానికి 2026 ఆస్కార్ వేడుక ఒక చారిత్రాత్మక మలుపుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

