Chiranjeevi-Chinmayi: క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలకు చిన్మయి కౌంటర్: ‘కమిట్మెంట్’ అంటే అక్కడ అర్థం వేరు!
Chiranjeevi-Chinmayi: టాలీవుడ్లో మరోసారి 'క్యాస్టింగ్ కౌచ్' అంశం హాట్ టాపిక్గా మారింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇటీవల సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉండదని, కొత్త టాలెంట్కు ఎప్పుడూ ప్రోత్సాహం ఉంటుందని చేసిన వ్యాఖ్యలపై గాయని చిన్మయి శ్రీపాద స్పందించారు. ఇండస్ట్రీలో నిబద్ధత (Commitment) అనే పదానికి అసలైన అర్థం మారిపోయిందని ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిరంజీవి ఏమన్నారంటే?
ఇటీవల జరిగిన ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’ సక్సెస్ మీట్లో చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. "సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒక అద్దం లాంటిది. మనం ఎలా ఉంటే అది అలాగే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నెగెటివ్ వ్యక్తులు ఉంటారని, చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతాయని అనుకోవడం పొరపాటు. మీరు ప్రొఫెషనల్గా ఉంటే ఎవరూ మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు. క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లాంటివి ఇక్కడ ఉండవు" అని అభిప్రాయపడ్డారు.
చిన్మయి ఘాటు స్పందన..
చిరంజీవి వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన చిన్మయి.. పరిశ్రమలో ఉన్న చీకటి కోణాన్ని బయటపెట్టారు. "సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. 'కమిట్మెంట్' అంటే వృత్తిపరమైన నిబద్ధత అని కాకుండా, మహిళల నుంచి శారీరక సుఖాన్ని ఆశించేలా కొందరు పురుషులు వాడుతున్నారు. ఆశించినది ఇవ్వకపోతే అవకాశాలు రాకుండా చేస్తున్నారు" అని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సంచలన ఆరోపణలు:
కెరీర్ వదిలేసిన సింగర్: ఇండస్ట్రీలో ఎదురైన వేధింపులు భరించలేక ఒక ప్రముఖ సింగర్ ఏకంగా ఈ రంగాన్నే వదిలి వెళ్లిపోయారని చిన్మయి గుర్తు చేశారు.
పెద్దాయన ప్రవర్తన: తన తల్లి ఎదుటే తాను నమ్మిన ఒక పెద్ద మనిషి తనతో తప్పుగా ప్రవర్తించారని, తాను కూడా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నానని ఆమె పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
ఆరోపణలు ఉన్నవారు స్టేజీలపైనే: వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఇంకా స్టేజీలపై నీతులు చెబుతూనే ఉన్నారని ఆమె విమర్శించారు.
అయితే చిరంజీవి పట్ల తనకు గౌరవం ఉందని, ఆయన ఒక లెజెండ్ అని చిన్మయి కొనియాడారు. ఆయన కాలంలో నటీనటుల మధ్య గౌరవప్రదమైన వాతావరణం ఉండేదని, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.