మూడు గంటల నిద్రతో ‘ది ప్యారడైజ్’ షూటింగ్!

నాని హీరోగా నటిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా షూటింగ్ ఊపందుకుంది. దసరా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం మార్చి నెలలో రిలీజ్ కానుంది. ఓటీటీ రైట్స్ భారీ రేటుకు అమ్ముడయ్యాయి. డెడ్‌లైన్ కోసం టీం రోజుకు మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతోంది.

నాని నటవీరుడిగా నటిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ చిత్రం దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో సిద్ధమవుతోంది. అనౌన్స్‌మెంట్ గ్లిమ్స్‌లో నాని పలికిన పదజాలం ఆల్రెడీ సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చిలో విడుదల కానుంది. అయితే షూటింగ్ అనుకున్న వేగంతో సాగలేదు. దీంతో రిలీజ్ వాయిదా పడవచ్చనే ప్రచారం వచ్చింది.

కానీ ఓటీటీ రైట్స్ షూట్ ప్రారంభానికి ముందే భారీ ధరకు అమ్ముడయ్యాయి. ఓటీటీ సంస్థ రేటు, రిలీజ్ డెడ్‌లైన్ ఫిక్స్ చేసింది. ఆ గడువు పాటించేందుకు టీం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతోంది.

రోజుకు కేవలం మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ షూటింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో షూటింగ్ జరుగుతోంది. భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. మిగతా సమయం మొత్తం షూట్‌కే కేటాయిస్తున్నట్లు సమాచారం.

