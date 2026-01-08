  • Menu
Pawan Kalyan's Film నో చెప్పిన యంగ్ హీరోయిన్! వారం రోజులు షూటింగ్ చేశాక షాకింగ్ నిర్ణయం..

Pawan Kalyans Film నో చెప్పిన యంగ్ హీరోయిన్! వారం రోజులు షూటింగ్ చేశాక షాకింగ్ నిర్ణయం..
Highlights

పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా నుంచి హీరోయిన్ సాక్షి వైద్య తప్పుకుంది. వారం రోజులు షూటింగ్ చేశాక ఆమె స్థానంలోకి రాశి ఖన్నా వచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

సాధారణంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో చిన్న ఛాన్స్ వచ్చినా ఏ హీరోయిన్ అయినా వదులుకోవడానికి ఇష్టపడదు. కానీ, ఒక యంగ్ బ్యూటీ మాత్రం పవన్ సరసన నటించే లక్కీ ఛాన్స్ వచ్చినా.. ఏకంగా వారం రోజులు షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నాక సినిమా నుంచి తప్పుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు.. 'ఏజెంట్' బ్యూటీ సాక్షి వైద్య.

అసలేం జరిగింది?

పవన్ కళ్యాణ్ - హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉండగా, ఒకరు శ్రీలీల కాగా.. మరొక హీరోయిన్‌గా మొదట సాక్షి వైద్యను ఎంపిక చేశారు.

షూటింగ్ కూడా పూర్తి: సాక్షి వైద్య ఈ సినిమా కోసం వారం రోజుల పాటు షూటింగ్‌లో కూడా పాల్గొంది. పవన్ కళ్యాణ్‌తో కలిసి నటించడం తన డ్రీమ్ అని ఆమె గతంలో చాలాసార్లు చెప్పుకొచ్చింది.

తప్పుకోవడానికి కారణం: బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేయలేక ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని సాక్షి తాజాగా వెల్లడించింది. పవన్ సినిమా వంటి పెద్ద ఆఫర్‌ను వదులుకోవడం బాధాకరమే అయినా, అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.

లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన రాశి ఖన్నా!

సాక్షి వైద్య తప్పుకోవడంతో ఆ పాత్ర ఇప్పుడు రాశి ఖన్నా చెంతకు చేరింది. తెలుగులో సరైన సక్సెస్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న రాశికి, ఏకంగా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో అవకాశం రావడం జాక్‌పాట్ తగిలినట్లేనని ఫిలిం నగర్ టాక్. ఇది ఆమె కెరీర్‌కు పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

సంక్రాంతి రేసులో సాక్షి వైద్య..

పవన్ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నా, సాక్షి వైద్య చేతిలో ప్రస్తుతం ఒక క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. శర్వానంద్ సరసన ఆమె నటించిన ‘నారి నారి నడుమ మురారి’ సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా రిజల్ట్ సాక్షి కెరీర్‌కు చాలా కీలకం కానుంది.

