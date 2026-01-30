  • Menu
Naari Naari Naduma Murari: నవ్వుల విందు సిద్ధం.. ఓటీటీలోకి ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’: స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటి నుంచి అంటే?

Naari Naari Naduma Murari: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో శర్వానంద్ ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు తెరకెక్కించిన సూపర్ హిట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ (Naari Naari Naduma Murari) ఇప్పుడు ఓటీటీ బాట పట్టింది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బ నవ్వించడమే కాకుండా, బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ తేదీని ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్: ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ నుంచి ఈ సినిమా ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి రానుంది. కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా కన్నడ, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు సంస్థ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

కథా నేపథ్యం: ఆర్కిటెక్ట్‌గా పనిచేసే గౌతమ్ (శర్వానంద్), నిత్య (సాక్షి వైద్య)తో ప్రేమలో ఉంటాడు. అయితే, వీరి పెళ్లికి నిత్య తండ్రి (సంపత్ రాజ్) ఒక వింత షరతు పెడతాడు. ఈ లోపు గౌతమ్ పాత ప్రేయసి దియా (సంయుక్త) ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథలో ఊహించని మలుపులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇద్దరమ్మాయిల మధ్య హీరో పడే పాట్లు, ఆ గందరగోళం వల్ల హీరో తండ్రి (నరేశ్), పిన్ని (సిరి హనుమంతు)ల జీవితాల్లో తలెత్తే ఇబ్బందులను దర్శకుడు అత్యంత వినోదాత్మకంగా మలిచారు.

నటీనటుల ప్రతిభ: శర్వానంద్ తన మార్క్ కామెడీ టైమింగ్‌తో ఆకట్టుకోగా, సాక్షి వైద్య, సంయుక్త గ్లామర్ మరియు నటనతో మెప్పించారు. వీరికి తోడుగా సీనియర్ నటుడు నరేశ్, కమెడియన్లు సత్య, సునీల్, వెన్నెల కిశోర్ అందించిన హాస్యం సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. ‘సామజవరగమన’ తర్వాత రామ్ అబ్బరాజు మరోసారి తన కామెడీ పట్టును ఈ సినిమాతో నిరూపించుకున్నారు.

సంక్రాంతి విన్నర్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు, ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం లభించింది.

