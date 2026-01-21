Shambhala Success: సైలెంట్గా వచ్చి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఆది సాయి కుమార్!
ఆది సాయి కుమార్ నటించిన శంభాల ఓ ఉత్కంఠభరిత సూపర్నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను షాక్కు గురిచేసింది ఇప్పుడు ఆహా వీడియోలో స్ట్రీమింగ్లో ఉంది మిస్ అవ్వకండి
ఆది సాయి కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన అతీంద్రియ హారర్ థ్రిల్లర్ 'శంభల' గత నెల చివర్లో విడుదలై, ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా తక్కువ బడ్జెట్తో విడుదలైన ఈ చిత్రం, అద్భుతమైన కథనం మరియు వెన్నులో వణుకు పుట్టించే వాతావరణంతో రాత్రికి రాత్రే సినీ ప్రియుల ప్రశంసలు అందుకుని హాట్ టాపిక్గా మారింది. 'A (Ad Infinitum)' సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్ మరియు స్వాసిక కీలక పాత్రలు పోషించారు.
థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన పూర్తి చేసుకున్న మరుసటి రోజే, ఈ చిత్రం ఓటిటి (OTT) వేదికపైకి రావడం పెద్ద తెరపై ఈ థ్రిల్ను మిస్ అయిన వారికి ఒక వరంలా మారింది.
ఒక రహస్య గ్రామం.. దాని వెనుక ఉన్న చీకటి రహస్యం!
1980ల కాలంలో 'శంభల' అనే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఈ కథ జరుగుతుంది. ఒక విధిలేని రాత్రి, అక్కడ ఒక ఉల్క పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ గ్రామంలో అంతులేని గందరగోళం మొదలవుతుంది. పిచ్చివాళ్ళ దాడులు, ఘోరమైన హత్యలు మరియు వివరించలేని మరణాలతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురవుతారు. ఆ ఉల్క పడటం వల్లే తమ గ్రామానికి శాపం చుట్టుకుందని వారు నమ్ముతారు.
గ్రామంలో మరణాల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో, ప్రభుత్వం విక్రమ్ అనే అధికారిని విచారణ కోసం పంపిస్తుంది. విక్రమ్ ఈ రహస్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఎవరికీ అందని భయంకరమైన నిజాలను కనుగొంటాడు. అందరూ అనుకుంటున్నట్లుగా ఆ హత్యలకు ఉల్కకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని అతనికి అర్థమవుతుంది. కానీ అతను కనుగొన్న అసలు నిజం ఊహకందని విధంగా ఉంటుంది.
అసలు ఈ ఘటనలన్నింటికీ సంబంధం ఉన్న 'దేవి' ఎవరు? విక్రమ్ ఈ మిస్టరీని ఛేదించి గ్రామాన్ని కాపాడగలిగాడా? అనే అంశాలతో సినిమా అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద అనూహ్య విజయం
పరిమిత బడ్జెట్తో రూపొందిన 'శంభల', బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. తక్కువ ఖర్చుతో నిర్మించినప్పటికీ, బలమైన కథా బలంతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. మరికొంత బడ్జెట్ కేటాయించి ఉంటే, ఇది ఇంకా పెద్ద స్థాయిలో ఉండేదని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన థ్రిల్స్ మరియు షాకింగ్ ఎలిమెంట్స్ను పుష్కలంగా అందించింది.
ప్రస్తుతం ఆహా వీడియో లో స్ట్రీమింగ్
హారర్ మరియు థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారి కోసం 'శంభల' ఇప్పుడు ఆహా వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు ఇప్పుడు దీన్ని వీక్షించవచ్చు.
సినిమాలో కొన్ని భయంకరమైన మరియు రక్తపాతంతో కూడిన సన్నివేశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ చిత్రమే. ముఖ్యంగా ఆటిజంతో బాధపడే అమ్మాయి, అన్నపూర్ణమ్మ మరియు కథానాయికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు సినిమాకు భావోద్వేగపూరితమైన బలాన్ని అందించాయి.
మీకు బలమైన కథాంశం ఉన్న హారర్ సినిమాలు ఇష్టమైతే, 'శంభల' మీకు ఖచ్చితంగా ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుంది.