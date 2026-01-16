Shambhala OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న 'శంబాల'.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పటి నుంచంటే? థ్రిల్లర్ లవర్స్కు పండగే!
Shambhala OTT Release Date: ఆది సాయికుమార్ నటించిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ 'శంబాల' ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా'లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఖరారైంది.
Shambhala OTT Release Date: యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రీసెంట్ మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ 'శంబాల' (Shambhala) ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్పై అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో విభిన్నమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ 'ఆహా' (Aha) వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
స్ట్రీమింగ్ తేదీ వివరాలు:
ఆహా అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, 'శంబాల' ఈ నెల 22వ తేదీ (జనవరి 22) నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఆహా గోల్డ్ స్పెషల్: ఆహా గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్లకు ఒక ప్రత్యేక అవకాశం కల్పిస్తూ, సాధారణ వినియోగదారుల కంటే ఒక రోజు ముందుగానే (జనవరి 21) ఈ సినిమాను చూసేందుకు 'ఎర్లీ యాక్సెస్' సౌకర్యాన్ని కల్పించారు.
సినిమా హైలైట్స్:
గతేడాది డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి స్పందన లభించింది.
కథాంశం: పురాతన రహస్యాలు, మిస్టరీ అంశాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కథను దర్శకుడు యుగంధర్ ముని అద్భుతంగా వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు.
తారాగణం: ఆది సాయికుమార్ సరసన అర్చన అయ్యర్ హీరోయిన్గా నటించింది.
సాంకేతిక నిపుణులు: శ్రీచరణ్ పాకాల అందించిన నేపథ్య సంగీతం (BGM) మరియు ప్రవీణ్ కె. బంగారి విజువల్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి.
షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలో ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి. మిస్టరీ మరియు థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'శంబాల' ఒక మంచి ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.