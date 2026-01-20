Sankranti 2027 Box Office War: అప్పుడే మొదలైన బాక్సాఫీస్ యుద్ధం.. బరిలో మెగాస్టార్, రజినీకాంత్, అనిల్ రావిపూడి!
2027 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ బరిలో నిలిచే క్రేజీ సినిమాల అప్డేట్స్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, వెంకటేష్ - అనిల్ రావిపూడి సినిమాలతో పాటు ‘జాంబీ రెడ్డి 2’ రేసులో ఉండబోతున్నాయి.
తెలుగు వారికి సంక్రాంతి అంటే కేవలం పండగ మాత్రమే కాదు.. వెండితెరపై జరిగే భారీ బాక్సాఫీస్ యుద్ధం కూడా! ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన చిత్రాలు దాదాపు 250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టిస్తుండగానే, అప్పుడే 2027 సంక్రాంతి సందడి మొదలైపోయింది. వచ్చే ఏడాది పండగ బరిలో నిలిచే ఆరు క్రేజీ సినిమాల వివరాలు ఇవే:
1. మెగా 158: చిరు - బాబీ కాంబో రిపీట్!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 158వ సినిమాను డైరెక్టర్ బాబీ దర్శకత్వంలో చేయబోతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ భారీ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. అదే మ్యాజిక్ రిపీట్ చేసేందుకు KVN ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని పక్కా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
2. వెంకీ - అనిల్ రావిపూడి: ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం 2’
హిట్ల మెషీన్ అనిల్ రావిపూడి, విక్టరీ వెంకటేష్ కాంబినేషన్లో ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం 2’ సిద్ధమవుతోంది. దిల్ రాజు నిర్మాణంలో రాబోతున్న ఈ సీక్వెల్ కామెడీ, యాక్షన్ మేళవింపుతో మెగాస్టార్ సినిమాకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా కనిపిస్తోంది.
3. రజినీకాంత్ @173: కమల్ హాసన్ నిర్మాణంలో..
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ తన 173వ సినిమాతో 2027 పండగ రేసులోకి వస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మరో దిగ్గజం కమల్ హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. కోలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం.
4. శర్వానంద్ @39: మైత్రీ - శ్రీను వైట్ల కాంబో
సంక్రాంతి సెంటీమెంట్ ఉన్న హీరో శర్వానంద్ తన 39వ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో చేస్తున్నారు. శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా పక్కా ఎంటర్టైనర్గా పండగ బరిలో ఉండబోతోంది.
5. తేజ సజ్జా: ‘జాంబీ రెడ్డి 2’తో మరోసారి..
‘హనుమాన్’తో గ్లోబల్ హిట్ అందుకున్న తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో భాగంగా ‘జాంబీ రెడ్డి 2’తో రాబోతున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈసారి భారీ బడ్జెట్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనుంది.
6. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్
వరుస హిట్లతో జోరు మీదున్న నిర్మాత నాగవంశీ, 2027 సంక్రాంతి కోసం ఒక భారీ ప్రాజెక్టును ప్లాన్ చేశారు. ఓ అగ్ర హీరోతో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మించే ఈ సినిమా వివరాలు త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.
వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పోరు ఊహించని రేంజ్లో ఉండబోతోంది. మరి ఈ ఆరుగురిలో బాక్సాఫీస్ విన్నర్గా ఎవరు నిలుస్తారో చూడాలి!