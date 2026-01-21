Sankranti 2026 Winner: సంక్రాంతి వార్లో విన్నర్ ఇతడే.. ఐదు సినిమాలు వస్తే లాభాలు మాత్రం ఆ ఒక్కడికే!
2026 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన 'అనగానగ ఒక రాజు' భారీ లాభాలతో విజేతగా నిలిచింది. ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' నిరాశపరచగా, శర్వానంద్ సినిమా సేఫ్ జోన్ లో నిలిచింది.
ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి బరిలో పెద్ద హీరోల మధ్య పోటీ సాధారణమే. కానీ ఈసారి 2026 సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ లెక్కలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఏకంగా ఐదు సినిమాలు బరిలోకి దిగితే, అందులో మూడు సినిమాలు పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. అయితే, థియేట్రికల్ రన్ ముగిసే సమయానికి అసలైన 'బాక్సాఫీస్ విన్నర్' ఎవరనే దానిపై ట్రేడ్ వర్గాలు ఆసక్తికర వివరాలను వెల్లడించాయి.
నిజమైన విజేత: 'అనగానగ ఒక రాజు'
ఈ సంక్రాంతికి అత్యధిక లాభాలు (ROI - Return on Investment) తెచ్చిపెట్టిన సినిమాగా నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన 'అనగానగ ఒక రాజు' నిలిచింది.
లాభాల పంట: ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరినీ సేఫ్ జోన్లోకి చేర్చడమే కాకుండా, నిర్మాతలకు దాదాపు రూ. 25 నుంచి 30 కోట్ల వరకు నికర లాభాలను మిగిల్చినట్లు సమాచారం.
నైజాం కింగ్: ముఖ్యంగా నైజాం ఏరియాలో ఈ సినిమా రికార్డు వసూళ్లను సాధించింది. ఓటీటీ, శాటిలైట్ హక్కుల పరంగా కూడా ఈ చిత్రం భారీ లాభాలను ఆర్జించింది.
కలెక్షన్లు ఉన్నా.. లాభాలు తక్కువే!
మరోవైపు, 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. కానీ, భారీ బడ్జెట్ మరియు భారీ రేట్లకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగడంతో.. ఈ సినిమా కేవలం 'సేఫ్ జోన్'లో మాత్రమే ఉందని, నిర్మాతలకు మిగిలే లాభం చాలా తక్కువని ఇండస్ట్రీ టాక్.
మిగిలిన సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి?
నారీ నారీ నడుమ మురారి: శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమాకు క్లీన్ పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. కానీ, తక్కువ థియేటర్లు మరియు ప్రమోషన్ల లోటు వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్లు రాలేదు. ప్రస్తుతం ఇది సేఫ్ జోన్లో ఉంది, లాంగ్ రన్లో చిన్నపాటి లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ది రాజా సాబ్: ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ సంక్రాంతి బరిలో అతిపెద్ద 'డిజాస్టర్' గా మిగిలిపోయింది. నిర్మాతలకు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి: ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద యావరేజ్గా నిలిచింది. పెట్టిన పెట్టుబడి వెనక్కి వస్తే గొప్పే అన్నట్లుగా పరిస్థితి ఉంది.
విజేతగా నిలిచిన దిల్ రాజు!
ఈ సంక్రాంతి సీజన్ నైజాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ దిల్ రాజుకు అద్భుతంగా కలిసొచ్చింది. ఆయన పంపిణీ చేసిన సినిమాల్లో 'అనగానగ ఒక రాజు' భారీ లాభాలను తీసుకురావడంతో పాటు, మిగిలిన చిత్రాలు కూడా నష్టపోకుండా సేఫ్ జోన్లోకి రావడంతో దిల్ రాజు మరోసారి తన మార్క్ చూపించారు.
మొత్తానికి స్టార్ హీరోల హడావిడి ఉన్నా.. కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమానే ఈ సంక్రాంతికి అసలైన 'రాజు' అని నిరూపితమైంది.