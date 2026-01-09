  • Menu
Festival Hungama: ఐదుగురు స్టార్లు.. భారీ అంచనాలు! ఈ పండుగ ఎవరికి కలిసొస్తుంది?

Festival Hungama: ఐదుగురు స్టార్లు.. భారీ అంచనాలు! ఈ పండుగ ఎవరికి కలిసొస్తుంది?
2026 సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభాస్, చిరంజీవి, రవితేజ, నవీన్ పోలిశెట్టి, శర్వానంద్ సినిమాల మధ్య భారీ పోటీ నెలకొంది.

టాలీవుడ్‌లో 2026 సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి! తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వెలుగుల పండుగను ప్రేక్షకులు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటుండగా, బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురుస్తోంది. సంక్రాంతి బరిలో దాదాపు ఒకే సమయంలో విడుదలవుతున్న ఐదు తెలుగు సినిమాలు వినోదం, నవ్వులు మరియు కుటుంబ అనుబంధాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యాయి.

ఈ ఏడాది సంక్రాంతి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. విడుదలవుతున్న పెద్ద సినిమాలన్నీ రక్తపాతం, హింసకు దూరంగా ఉంటూ కేవలం హాస్యం, భావోద్వేగాలు మరియు చక్కటి కథలతో కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందాయి.

జనవరి 9: 'రాజా సాబ్'గా ప్రభాస్ సందడి

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-ఫాంటసీ-కామెడీ చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’తో ఈ సంక్రాంతి పోరు మొదలైంది. భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రభాస్ కామెడీ టైమింగ్, మరియు ముగ్గురు కథానాయికలతో కూడిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా నాయనమ్మ-మనవడు మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఈ కథకు ప్రాణం. 'U/A' సర్టిఫికేట్ పొందిన ఈ చిత్రం పిల్లలను, కుటుంబాలను థియేటర్లకు రప్పిస్తోంది.

జనవరి 12: 'మన శంకర వరాప్రసాద్ గారు'గా చిరంజీవి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'మన శంకర వరాప్రసాద్ గారు' జనవరి 12న విడుదలవుతోంది. వింటేజ్ చిరంజీవిని తలపించే మేనరిజమ్స్, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీతో ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు ఫుల్ మీల్స్ లాంటిదని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే పాటలు, ట్రైలర్లతో ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది.

జనవరి 13: 'భారత మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'తో రవితేజ

మాస్ మహారాజా రవితేజ తన రెగ్యులర్ యాక్షన్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఈసారి ప్యూర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌తో వస్తున్నారు. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో భార్య, ప్రేయసి మధ్య నలిగిపోయే సగటు వ్యక్తి కథగా 'భారత మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' జనవరి 13న సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రానికి కూడా 'U/A' సర్టిఫికేట్ లభించింది.

జనవరి 14: డబుల్ ధమాకా - నవీన్ పోలిశెట్టి & శర్వానంద్

సంక్రాంతి అసలు పండుగ రోజున ఇద్దరు యంగ్ హీరోలు బాక్సాఫీస్ బరిలో తలపడుతున్నారు:

  • నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన 'అనగనగా ఒక రాజు'
  • శర్వానంద్ నటించిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి'

ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఎటువంటి కట్స్ లేకుండా 'U/A' సర్టిఫికేట్ పొందడం విశేషం. పూర్తిస్థాయి హాస్యంతో, కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి చూసేలా ఈ చిత్రాలను రూపొందించారు.

సంక్రాంతి 2026: నవ్వుల పండుగ

ఆరు రోజుల్లో ఐదు సినిమాలు విడుదలవుతుండటంతో థియేటర్ల కోసం గట్టి పోటీ నెలకొన్నప్పటికీ, అన్ని సినిమాలూ క్లీన్ కామెడీ మరియు ఎమోషన్స్ ఆధారంగా తెరకెక్కడం శుభపరిణామం. హింసకు తావు లేకుండా, ఈ పండుగ సీజన్‌లో ప్రేక్షకులను నవ్వించడమే లక్ష్యంగా టాలీవుడ్ సిద్ధమైంది.

