మూడు సినిమాలతో టాప్ డైరెక్టర్స్!
సందీప్ రెడ్డి వంగా, నాగ అశ్విన్, సుజీత్ ముగ్గురూ కేవలం మూడు సినిమాలతో టాప్ డైరెక్టర్స్గా గుర్తింపు పొందారు. వీరి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ప్రతి సినిమాతో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్న ఈ డైరెక్టర్స్ సత్తా ఏంటో చూద్దాం.
సందీప్ రెడ్డి వంగా ‘అర్జున్ రెడ్డి’తో హీరోయిజాన్ని రీడిఫైన్ చేశాడు. ‘కబీర్ సింగ్’, ‘యానిమల్’తో బాక్సాఫీస్ను కుదిపేశాడు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్తో ‘స్పిరిట్’ కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు.
నాగ అశ్విన్ ‘ఎవడే సుబ్రమణ్యం’తో జీవన తత్వాన్ని, ‘మహానటి’తో బయోపిక్ మ్యాజిక్ను, ‘కల్కి 2898 AD’తో భవిష్యత్ పురాణాన్ని ఆవిష్కరించాడు. ఇప్పుడు ‘కల్కి’ సీక్వెల్తో అభిమానులకు హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.
సుజీత్ ‘రన్ రాజా రన్’తో యూత్ఫుల్ ఎనర్జీని, ‘సాహో’తో పాన్ ఇండియా స్థాయిని చూపించాడు. పవన్ కళ్యాణ్తో ‘ఓజి’లో తన విజన్ను ప్రదర్శించాడు.
నానితో తదుపరి చిత్రానికి సన్నద్ధమవుతున్నాడు. ముగ్గురూ తక్కువ సినిమాలతోనే సినీ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించారు. వీరి సినిమాలు కేవలం వినోదాన్ని మాత్రమే కాకుండా, కొత్త ఒరవడిని సెట్ చేశాయి. ఈ డైరెక్టర్స్ భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులు ఇండస్ట్రీలో మరిన్ని రికార్డులు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.