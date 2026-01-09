  • Menu
Maa Inti Bangaaram: యాక్షన్ మోడ్‌లో సమంత: ‘మా ఇంటి బంగారం’ టీజర్ టాక్!

Highlights

Maa Inti Bangaaram: చాలా కాలం విరామం తర్వాత టాలీవుడ్ క్వీన్ సమంత మళ్ళీ ఫుల్ ఫామ్‌లోకి వచ్చారు.

Maa Inti Bangaaram: చాలా కాలం విరామం తర్వాత టాలీవుడ్ క్వీన్ సమంత మళ్ళీ ఫుల్ ఫామ్‌లోకి వచ్చారు. ‘శుభం’ సినిమాతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టిన సామ్, ఇప్పుడు ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రంతో థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ చిత్ర టీజర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

టీజర్ హైలైట్స్:

టీజర్‌లో సామ్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ మోడ్‌లో కనిపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బస్సులో సామ్ చేసే ఫైట్ సీక్వెన్స్ "నెక్స్ట్ లెవల్" అనేలా ఉంది. ‘ఓ బేబీ’ వంటి హిట్ తర్వాత సమంత-నందినీ రెడ్డి కాంబినేషన్ పునరావృతం అవుతుండటంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని సామ్ తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ ‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్’ బ్యానర్‌పై ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సమంత భర్త, ప్రముఖ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కథ అందించడం విశేషం. "చూస్తా ఉండండి.. మా ఇంటి బంగారం మీ అందరిలో కలిసిపోతుంది.." అంటూ సాగే డైలాగ్‌తో ప్రారంభమైన టీజర్, సినిమాపై ఆసక్తిని రెట్టింపు చేసింది.

ముగింపు:

చాలా కాలం తర్వాత సమంత ఒక పూర్తి స్థాయి కమర్షియల్, యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాతో వస్తుండటంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. టీజర్‌తోనే సినిమా రేంజ్ ఏంటో చెప్పేసిన మేకర్స్, త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.


