Samantha - Raj Nidimoru: రాజ్ నిడిమోరుతో సమంత దీపావళి సెలబ్రేషన్స్.. డేటింగ్ వార్తలపై మళ్లీ చర్చ!
Samantha - Raj Nidimoru: నటి సమంత మరియు బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు మధ్య డేటింగ్ వార్తలు కొంతకాలంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Samantha - Raj Nidimoru: నటి సమంత మరియు బాలీవుడ్ దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు మధ్య డేటింగ్ వార్తలు కొంతకాలంగా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చేలా, సమంత తాజాగా రాజ్తో కలిసి దీపావళి వేడుకలను జరుపుకున్నారు.
రాజ్ నిడిమోరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమంత (Samantha) దిగిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో బాణసంచా కాలుస్తున్న ఫోటోలను పంచుకున్న సమంత, "నా హృదయం కృతజ్ఞతతో నిండిపోయింది" (My heart is full of gratitude) అని క్యాప్షన్ జోడించారు. వీరిద్దరూ తరచుగా కలిసి కనిపించడంతో ఈ ఫోటోలు నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
రాజ్ నిడిమోరు, డీకే కృష్ణన్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించిన సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్లు 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2' మరియు రాబోయే **'సిటడెల్: హనీ బన్నీ'**లో సమంత నటించారు. ఈ ప్రాజెక్టుల సమయంలోనే రాజ్, సమంతకు మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. డేటింగ్ వార్తలు బలంగా వినిపిస్తున్నప్పటికీ, వీరిద్దరూ ఈ విషయంపై ఎక్కడా అధికారికంగా స్పందించలేదు.
సమంత సినిమాల విషయానికొస్తే, ఆమె అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఈ చిత్రానికి నందినిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు సమాచారం. దీనితో పాటు, సమంత ప్రస్తుతం 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్' అనే మరో ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నారు.