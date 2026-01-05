  • Menu
Rim Jim Movie: 1990ల నాటి వాస్తవ గాథతో ‘రిమ్‌జిమ్‌’.. ఆస్కార్ విజేత రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కీలక పాత్రలో!

Rim Jim Movie: 1990వ దశకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన కొన్ని యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రిమ్‌జిమ్‌’.

Rim Jim Movie: 1990వ దశకంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన కొన్ని యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘రిమ్‌జిమ్‌’. ‘అస్లీదమ్’ అనేది ఈ సినిమా ట్యాగ్‌లైన్. స్నేహం మరియు ప్రేమ నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను వేగంగా జరుపుకుంటోంది.

రాహుల్ సిప్లిగంజ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్

ఈ చిత్రంలో ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించడం విశేషం. ఆయన నటించడమే కాకుండా, ఈ సినిమాలో పాడిన రెండు పాటలు చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. అజయ్ వేద్ హీరోగా నటిస్తుండగా, వ్రజన హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ కమెడియన్ బిత్తిరి సత్తి, రాజ్ తిరందాస్ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.

చిత్ర దర్శకుడు హేమ సుందర్ మాట్లాడుతూ.. "సినిమా అవుట్‌పుట్ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. 90ల నాటి వాతావరణాన్ని, అప్పటి భావోద్వేగాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించాం. రియలిస్టిక్ టోన్‌తో సాగే ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తాం" అని తెలిపారు.

నిర్మాణ విలువలపై రాజీ లేకుండా..

ఏవీ సినిమాస్, సి విజువల్స్ బ్యానర్లపై జి. సచేతన్ రెడ్డి, డాక్టర్ మానస, శ్రీనివాసరావు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కొక్కిలగడ్డ ఇఫ్రాయిం సంగీతం అందిస్తుండగా, వాసు పెండం సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

