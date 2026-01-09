Navdeep: డ్రగ్స్ కేసు.. హీరో నవదీప్కు ఊరట
Navdeep: టాలీవుడ్ హీరో నవదీప్పై నమోదైన డ్రగ్స్ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. గత కొంతకాలంగా సాగుతున్న ఈ వివాదంలో న్యాయస్థానం నవదీప్కు అనుకూలంగా తీర్పునివ్వడంతో ఆయనకు పెద్ద ఊరట లభించినట్లయ్యింది.
కేసు నేపథ్యం:
గతంలో హైదరాబాద్లోని గుడిమల్కాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన ఒక డ్రగ్స్ కేసులో నవదీప్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది. డ్రగ్స్ విక్రేతలు మరియు వినియోగదారులతో నవదీప్కు సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణలతో పోలీసులు ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో నవదీప్ను పోలీసులు విచారించడమే కాకుండా, ఈ కేసు అప్పట్లో చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
తనపై నమోదైన కేసును కొట్టేయాలని కోరుతూ నవదీప్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. నవదీప్ వద్ద ఎలాంటి డ్రగ్స్ లభ్యం కాలేదని విచారణలో తేలింది. కేవలం అనుమానాలు లేదా ఇతరులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల ఆధారంగా కేసును కొనసాగించలేమని భావించిన కోర్టు, ఆయనపై ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్ను కొట్టివేస్తూ తీర్పునిచ్చింది.
చాలా కాలంగా డ్రగ్స్ ఆరోపణలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నవదీప్కు ఈ తీర్పు అత్యంత కీలకం. చట్టపరంగా తనపై ఉన్న మచ్చ తొలగిపోవడంతో నవదీప్ మరియు ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.