Rayudu Gari Taluka Movie Success: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రాయుడు గారి తాలూకా' సంచలనం.. సక్సెస్ మీట్‌లో చిత్ర యూనిట్ సందడి!

Rayudu Gari Taluka Movie Success: బాక్సాఫీస్ వద్ద రాయుడు గారి తాలూకా సంచలనం.. సక్సెస్ మీట్‌లో చిత్ర యూనిట్ సందడి!
Rayudu Gari Taluka Movie Success: బాక్సాఫీస్ వద్ద 'రాయుడు గారి తాలూకా' సంచలనం.. సక్సెస్ మీట్‌లో చిత్ర యూనిట్ సందడి!

Rayudu Gari Taluka Movie Success: వైవిధ్యమైన కథాంశంతో రూపొందిన 'రాయుడు గారి తాలూకా' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని దిశగా దూసుకుపోతోంది.

Rayudu Gari Taluka Movie Success: వైవిధ్యమైన కథాంశంతో రూపొందిన 'రాయుడు గారి తాలూకా' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని దిశగా దూసుకుపోతోంది. మార్చి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా, విడుదలైన అన్ని కేంద్రాల్లో అద్భుతమైన పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌ను సొంతం చేసుకుంటోంది. కంటెంట్ ఉన్న సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారని ఈ చిత్రం మరోసారి నిరూపించింది.

ఈ భారీ విజయం నేపథ్యంలో, చిత్ర యూనిట్ తాజాగా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర బృందం తమ ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

ఆల్‌రౌండర్ షోతో ఆకట్టుకున్న ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్

ఈ చిత్రానికి ఉలిశెట్టి శ్రీనివాస్ హీరోగా నటించడమే కాకుండా, స్వయంగా కథ మరియు కథనాన్ని అందించి తన బహుముఖ ప్రజ్ఞను చాటుకున్నారు. ఒక సున్నితమైన మరియు బలమైన కథాంశాన్ని అంతే ప్రభావవంతంగా తెరపైకి తీసుకురావడంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారని సినీ విశ్లేషకులు మరియు ప్రేక్షకులు ప్రశంసిస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ నటన మరియు దర్శకత్వ ప్రతిభ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

ప్రేక్షకుల ఆదరణే మాకు ధైర్యం: చిత్ర యూనిట్

సక్సెస్ మీట్‌లో టీం సభ్యులు మాట్లాడుతూ.. "మార్చి 6 నుంచి సినిమాకు వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉంది. ప్రతి సెంటర్ నుండి పాజిటివ్ టాక్ రావడం మా చిత్ర బృందానికి ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. మంచి సినిమాను ఆదరించిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు" అని పేర్కొన్నారు.

