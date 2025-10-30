Mass Jaatara: మాస్ జాతరలో రమణ గోగుల సర్ప్రైజ్?
Mass Jaatara: మాస్ మహారాజ రవితేజ నటిస్తున్న మాస్ జాతర సినిమా రేపు ప్రీమియర్స్తో ప్రారంభమవుతుంది.
Mass Jaatara: మాస్ మహారాజ రవితేజ నటిస్తున్న మాస్ జాతర సినిమా రేపు ప్రీమియర్స్తో ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రంలో క్రేజీ సర్ప్రైజ్ ఉందని మేకర్స్ చెప్పారు. రమణ గోగులతోనే ఆ సర్ప్రైజ్ అని హింట్.
మాస్ మహారాజ రవితేజ హీరోగా, శ్రీలీల హీరోయిన్గా దర్శకుడు బాను భోగవరపు తెరకెక్కించిన మాస్ జాతర చిత్రం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. రేపు గ్రాండ్ ప్రీమియర్స్తో థియేటర్లలో సందడి మొదలవుతుంది. మేకర్స్ ముందే థియేటర్లలో ఓ క్రేజీ సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని తెలిపారు. ఇప్పుడు దానిపై హింట్ బయటకు వచ్చింది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, గాయకుడు రమణ గోగులతోనే ఆ సర్ప్రైజ్ ఉంటుందని సమాచారం.
భీమ్స్ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం పాటతో చాలాకాలం తర్వాత వింటేజ్ ట్రీట్ ఇచ్చిన రమణ గోగులు ఇక్కడ కూడా సర్ప్రైజ్గా దాచారట. ఈ సర్ప్రైజ్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలంటే రేపు సాయంత్రం వరకు వేచి చూడాలి. చిత్రం విడుదలైన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు బయటపడతాయి. అభిమానులు ఈ సర్ప్రైజ్ కోసం ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.