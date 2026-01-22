Dhurandhar Movie OTT: ఓటీటీలోకి 1300 కోట్ల సినిమా.. 'ధురంధర్' తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్! ఎందులో చూడాలంటే?

  • Menu
Highlights

Dhurandhar Movie OTT Telugu : బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1200 కోట్లు కొల్లగొట్టిన రణవీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' ఓటీటీ విడుదల తేదీని నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రకటించింది. జనవరి 30 నుంచి తెలుగు, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అలాగే 'ధురంధర్ 2' టీజర్ అప్డేట్ మరియు రిలీజ్ డేట్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Dhurandhar Movie OTT Telugu: బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణవీర్ సింగ్ నటించిన లేటెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ థియేటర్లలో విడుదలై 50 రోజులు దాటినా ఇంకా బుక్ మై షో ట్రెండింగ్‌లో ఉండటం విశేషం. తాజాగా ఈ సినిమా డిజిటల్ ఎంట్రీకి సంబంధించి నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) అధికారిక అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగు వెర్షన్:

థియేటర్లలో కేవలం హిందీలో మాత్రమే విడుదలైన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో మాత్రం సౌత్ ప్రేక్షకులకు శుభవార్త చెబుతోంది.

స్ట్రీమింగ్ తేదీ: ఈ నెల జనవరి 30, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.

భాషలు: హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. డిజిటల్ హక్కుల కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ సంస్థ సుమారు రూ. 280 కోట్లకు పైగా వెచ్చించినట్లు సమాచారం.

'ధురంధర్ 2' - టీజర్ అప్డేట్:

మొదటి భాగం సాధించిన విజయంతో మేకర్స్ సీక్వెల్ **'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్'**ను మరింత గ్రాండ్‌గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

టీజర్ రిలీజ్: ఈ చిత్రం టీజర్‌కు సెన్సార్ బోర్డు 'A' సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. ఇది జనవరి 23న థియేటర్లలో 'బోర్డర్ 2' ప్రింట్లతో పాటు విడుదల కానుంది.

సీక్వెల్ విడుదల తేదీ: మొదటి భాగాన్ని తెలుగులో మిస్ అయిన ప్రేక్షకులకు రెండో భాగాన్ని నేరుగా తెలుగులో కూడా మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు.

