Coolie : బాక్సాఫీస్ వద్ద రజనీకాంత్ కూలీ మూవీ రికార్డుల మోత.. ఫస్ట్ డే కలెక్షన్ ఎంతంటే?

Highlights

Coolie : సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, నాగార్జున, ఆమీర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర, రచితా రామ్ వంటి అగ్ర తారలు నటించిన కూలీ సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు. విడుదలైన తొలిరోజు నుంచే థియేటర్లలో సందడి మొదలైంది. భారీ టికెట్ ధరలు కూడా సినిమా కలెక్షన్లకు బాగా తోడ్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో కూలీ మూవీ తొలిరోజు ఎంత కలెక్ట్ చేసిందనే ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించింది. ఈ కలెక్షన్ చూసి సినీ విశ్లేషకులు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీగా వసూళ్లు

కూలీ సినిమా తొలిరోజు దేశీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.65 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. విదేశీ కలెక్షన్లను కూడా కలిపితే ఇది రూ.100 కోట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ, విడుదలైన మొదటిరోజు అభిమానుల సందడి, సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు కలెక్షన్లను భారీగా పెంచాయి. ముఖ్యంగా రజనీకాంత్ అభిమానులు సినిమాను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లకు వెళ్లారు.

అంచనాలు, మిశ్రమ స్పందన

కూలీ సినిమాకు ఇలాంటి భారీ లాభాలు రావడం చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగించలేదు. నిజానికి, కొందరు విశ్లేషకులు ఇంకా ఎక్కువ కలెక్షన్లను ఆశించారు. కానీ, సినిమాకు మిశ్రమ సమీక్షలు రావడంతో అంచనాల కంటే కొంచెం తక్కువగా వసూళ్లు వచ్చాయని చెబుతున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం, రజనీకాంత్, ఆమిర్ ఖాన్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. సినిమా విడుదలకు ముందు వచ్చిన హైప్ కూడా కలెక్షన్లకు బాగా ఉపయోగపడింది. బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా రేటింగ్ 8గా ఉంది. ఇది సినిమా పర్వాలేదని చెప్పడానికి ఒక సూచన. అయితే, రజనీ అభిమానులు మాత్రం సినిమాను తప్పకుండా చూస్తారు.

