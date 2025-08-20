Kamal - Rajini: 40 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి నటిస్తున్న దిగ్గజాలు.. డైరెక్టర్​ ఎవరంటే!

  • Menu
Kamal - Rajini: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలోని ఇద్దరు దిగ్గజ నటులు. ఇద్దరూ 50 సంవత్సరాల నుండి సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. రజనీకాంత్‌తో పోలిస్తే కమల్ హాసన్ కొద్దిగా ముందుగానే చిత్ర పరిశ్రమలోకి వచ్చారు. అయితే ఇద్దరూ గత 50 ఏళ్లుగా తమిళ సినీ పరిశ్రమలో సూపర్‌స్టార్‌లుగా వెలుగొందుతున్నారు. దశాబ్దాలుగా ఒకరికొకరు పోటీదారులైన రజనీకాంత్-కమల్ హాసన్, తమ వృత్తిపరమైన పోటీకి అతీతంగా మంచి స్నేహాన్ని కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు నటులు ఒకే సినిమాలో కలిసి నటించనున్నారు.

కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్ దశాబ్దాల క్రితం కొన్ని సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, రజనీకాంత్ తన సినీ ప్రయాణాన్ని కమల్ హాసన్ సినిమా ద్వారానే ప్రారంభించారు. కమల్ హీరోగా నటించిన అపూర్వ రాగంగళ్ సినిమాలో రజనీకాంత్ విలన్‌గా నటించారు. ఆ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ కలిసి మొత్తం 21 సినిమాల్లో నటించారు. వాటిలో చాలా సినిమాలు విజయం సాధించాయి.

ఇద్దరూ పెద్ద స్టార్లైన తర్వాత కలిసి నటించడం మానేశారు. ఇద్దరు పెద్ద స్టార్లను పెట్టి సినిమా చేసే సాహసం ఎవరూ చేయలేదు. 1979లో విడుదలైన అల్లావుద్దీనమ్ అద్భుత విలక్కుమ్ ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటించిన చివరి సినిమా. కానీ ఇప్పుడు, దాదాపు 40 సంవత్సరాల తర్వాత, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ మళ్లీ ఒకే సినిమాలో కలిసి నటించడానికి సిద్ధమయ్యారు.

ఖైదీ, విక్రమ్, లియో వంటి అద్భుతమైన సినిమాలను డైరెక్ట్ చేసిన లోకేశ్ కనగరాజ్ ఇప్పుడు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్‌లను ఒకే తెరపైకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమయ్యారు. లోకేశ్ కనగరాజ్ కమల్ హాసన్‌తో కలిసి విక్రమ్, రజనీకాంత్‌తో కలిసి కూలీ సినిమా చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరినీ కలిపి ఒక సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ సినిమాకు సన్ నెట్‌వర్క్స్ పెట్టుబడి పెట్టనుంది. అయితే, ఈ సినిమా ఇప్పట్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదు. లోకేశ్ కనగరాజ్‌కు ఇప్పటికే చాలా ప్రాజెక్ట్‌లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం లోకేశ్ ఖైదీ 2 చేయాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత అమీర్ ఖాన్‌తో కలిసి ఒక కొత్త సినిమా చేయనున్నారు. విక్రమ్ 2 కూడా పెండింగ్‌లో ఉంది. అంతేకాకుండా, రోలెక్స్ పాత్ర కోసం ప్రత్యేక సినిమా కూడా చేయనున్నారు. వీటన్నింటి తర్వాతే రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ నటించే సినిమాను మొదలుపెట్టనున్నారు.

