Rajini 173: రజనీకాంత్ - కమల్ హాసన్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్.. యువ దర్శకుడికి బంపర్ ఆఫర్!
Kamal Haasan-Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అభిమానులకు సరికొత్త ఏడాది అదిరిపోయే అప్డేట్తో ప్రారంభమైంది.
Kamal Haasan-Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అభిమానులకు సరికొత్త ఏడాది అదిరిపోయే అప్డేట్తో ప్రారంభమైంది. రజనీకాంత్ కెరీర్లో 173వ సినిమాగా (Rajini 173) తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుపై రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
దర్శకత్వ బాధ్యతల్లో యువ డైరెక్టర్
ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించే అరుదైన అవకాశం యువ దర్శకుడు శిబి చక్రవర్తిని వరించింది. 2022లో 'డాన్' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న శిబి, ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ను డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు.
వాస్తవానికి ఈ ప్రాజెక్టుకు సుందర్.సి దర్శకత్వం వహిస్తారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన తప్పుకోవడంతో ఆ బాధ్యతలు శిబి చక్రవర్తికి దక్కాయి.
ఈ సినిమా విశేషమేమిటంటే, రజనీకాంత్ హీరోగా నటిస్తుంటే మరో లెజెండరీ నటుడు కమల్ హాసన్ తన సొంత సంస్థ 'రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్' పై దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యువ సంగీత కెరటం అనిరుధ్ రవిచందర్ స్వరాలు సమకూరుస్తున్నారు.
ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను 2027 సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ సందర్భంగా ఒక పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ.. ‘ప్రతి హీరోకు ఓ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది’ అనే క్యాప్షన్ ఇవ్వడం సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.