Rashmika Mandanna: రష్మిక సినిమాకి విలన్‌గా ‘పుష్ప 2’ స్టార్!

Rashmika Mandanna: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ‘మైసా’ చిత్రంతో మరో సంచలనం సృష్టించనుంది. ఈ సినిమాలో ‘పుష్ప 2’ విలన్ తారక్ పొన్నప్ప కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఎలా ఆకట్టుకుంటుందో చూద్దాం.

Rashmika Mandanna: రష్మిక మందన్న నటనా ప్రతిభకు మరోసారి సవాల్ విసిరే చిత్రం ‘మైసా’. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా కంటెంట్‌తో ప్రేక్షకులను ఆకర్షించనుంది. ‘పుష్ప 2’లో విలన్‌గా మెప్పించిన తారక్ పొన్నప్ప ఈ చిత్రంలో రష్మిక సరసన కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ఆయన పాత్ర ఎలాంటి ట్విస్ట్‌లు తెస్తుందనే ఆసక్తి నెలకొంది. జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం సినిమాకు మరింత బలం చేకూర్చనుంది. రష్మిక ఇటీవల ‘థామా’ చిత్రంలో ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి నటించింది.

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్’ కూడా రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ రెండు చిత్రాల తర్వాత ‘మైసా’తో రష్మిక మరో హిట్ కొట్టేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. తారక్ పొన్నప్ప తెలుగు సినిమాల్లో ఇప్పటికే తన మార్క్ చూపించాడు. ‘పుష్ప 2’లో ఆయన విలనిజం ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు ‘మైసా’లో ఆయన పాత్ర ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందనేది సినీ అభిమానుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

