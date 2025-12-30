BG Blockbusters: బండ్ల గణేష్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్: 'BG బ్లాక్బస్టర్స్' బ్యానర్ ప్రారంభం.. త్వరలోనే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్!
BG Blockbusters: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో 'బ్లాక్బస్టర్' అనే పదానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పిలువబడే బండ్ల గణేష్, తాజాగా తన సరికొత్త నిర్మాణ సంస్థను అధికారికంగా ప్రకటించారు. గతంలో 'పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్పై స్టార్ హీరోలతో భారీ చిత్రాలను నిర్మించిన ఆయన, ఇప్పుడు తన వారసులను కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తూ ‘బండ్ల గణేష్ బ్లాక్బస్టర్స్’ (BG Blockbusters) అనే కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్ను ప్రారంభించారు.
పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ నుండి BG బ్లాక్బస్టర్స్ వరకు..
బండ్ల గణేష్ ప్రయాణం ‘అంజనేయులు’ సినిమాతో ప్రారంభమైంది. అయితే, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో ఆయన నిర్మించిన ‘గబ్బర్ సింగ్’ టాలీవుడ్ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ తో 'బాద్షా', 'టెంపర్', అల్లు అర్జున్ తో 'ఇద్దరమ్మాయిలతో' వంటి భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలను నిర్మించి కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. మధ్యలో రాజకీయ ప్రవేశం, వ్యక్తిగత కారణాలతో సినిమాలకు కొంత విరామం ఇచ్చారు.
కొత్త బ్యానర్ - కొత్త లక్ష్యాలు
'BG బ్లాక్బస్టర్స్' కేవలం పేరు కోసమే కాకుండా, కంటెంట్ పరంగా సరికొత్త పంథాలో సాగబోతోందని బండ్ల గణేష్ వెల్లడించారు. కేవలం భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలే కాకుండా, హృదయానికి హత్తుకునే కథలతో కూడిన సినిమాలు తీయడమే లక్ష్యం. యువ దర్శకులు, కొత్త ఆలోచనలతో వచ్చే టాలెంటెడ్ వ్యక్తులకు ఈ బ్యానర్ ద్వారా అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ బ్యానర్ ద్వారా రాబోయే తరం (ఆయన కుమారులు) కూడా చిత్ర నిర్మాణంలో పాలుపంచుకోనున్నారు.
మొదటి ప్రాజెక్ట్ ఖరారు!
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, బండ్ల గణేష్ ఇప్పటికే ఈ కొత్త బ్యానర్పై ఓ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను ఫైనల్ చేశారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన దర్శకుడు మరియు హీరో ఎవరనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్గా ఉంచారు. త్వరలోనే ఓ భారీ ఈవెంట్ ద్వారా అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.