"15 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ 'డార్లింగ్' లాంటి సినిమా చేస్తున్నా!" : Prabhas's Candid Talk with Sandeep Reddy Vanga
ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా సందీప్ రెడ్డి వంగాతో ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. డార్లింగ్ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి ఎంటర్టైనర్ చేస్తున్నానని, స్పిరిట్ పోస్టర్ తన కెరీర్ బెస్ట్ అని ప్రభాస్ తెలిపారు
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నుండి వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ హారర్ కామెడీ 'ది రాజా సాబ్' రేపు (జనవరి 9న) థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూని విడుదల చేసింది. ఈ ఇంటర్వ్యూకి హోస్ట్గా 'యానిమల్' ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా వ్యవహరించడం విశేషం. ప్రభాస్తో పాటు హీరోయిన్లు మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిట్ చాట్లో పాల్గొన్నారు.
డార్లింగ్ టచ్ కోసం 'రాజా సాబ్'
చాలా కాలంగా సీరియస్ యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తున్న ప్రభాస్, తన మనసులోని మాటను ఈ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
"దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం నేను 'డార్లింగ్' చేశాను. అది చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. వరుస యాక్షన్ సినిమాల వల్ల కెరీర్ కొంత డ్రైగా అనిపించింది. అందుకే మళ్ళీ డార్లింగ్ లాంటి ఎంటర్టైనర్ చేయాలని మారుతికి చెప్పాను. అలా పుట్టిందే 'రాజా సాబ్'. ఇది పక్కా కామెడీ హారర్ మూవీ." అని ప్రభాస్ చెప్పుకొచ్చారు.
మొదటి వారం అస్సలు మాట్లాడలేదు!
ప్రభాస్కి అమ్మాయిలంటే సిగ్గు కదా.. ముగ్గురు హీరోయిన్లతో ఎలా మేనేజ్ చేశారని సందీప్ అడగగా, హీరోయిన్లు ఆసక్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చారు.
"షూటింగ్ మొదలైన మొదటి వారం రోజులు ప్రభాస్ సర్ మాతో అస్సలు మాట్లాడలేదు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా మాటలు కలిపారు. ఇక అప్పటి నుండి సెట్స్ లో చాలా సరదాగా గడిచింది. ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఒక గొప్ప అనుభవం" అని ముగ్గురు భామలు నవ్వుతూ చెప్పారు.
స్పిరిట్ పోస్టర్.. కెరీర్ బెస్ట్!
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ తన తదుపరి చిత్రం 'స్పిరిట్' గురించి కూడా మాట్లాడారు.
"సందీప్ నాకు స్పిరిట్ ఫస్ట్ లుక్ చూపించినప్పుడు షాక్ అయ్యాను. నా కెరీర్లోనే అది బెస్ట్ అండ్ కల్ట్ పోస్టర్. సందీప్కి ఆ ఐడియా ఎలా వచ్చిందో కానీ, లుక్ మాత్రం అదిరిపోయింది" అని ప్రభాస్ ప్రశంసించారు.
దీనికి సందీప్ స్పందిస్తూ.. "బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ను ఇంకా కొత్తగా ఎలా చూపించాలనే ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిందే ఆ లుక్" అని రివీల్ చేశారు.
ముగింపు:
మొత్తానికి 'రాజా సాబ్' తో ప్రభాస్ వినోదాన్ని పంచడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉండగా, సందీప్ వంగాతో చేసిన ఈ ఇంటర్వ్యూ సినిమాపై బజ్ను మరింత పెంచేసింది.