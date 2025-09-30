The Rajasaab: దుమ్మురేపిన ది రాజా సాబ్ ట్రైలర్.. దేశంలోనే అతిపెద్ద హారర్ ఫాంటసీ డ్రామా
The Rajasaab: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, దర్శకుడు మారుతి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ది రాజా సాబ్ సినిమాపై అభిమానులకు అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా సినిమా ట్రైలర్ ఇటీవల విడుదలైంది. ఇదొక హారర్ కామెడీ కథాంశంతో పాటు, హృదయానికి హత్తుకునే భావోద్వేగాలను కలిగి ఉంటుందని ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ది రాజా సాబ్ ట్రైలర్ విడుదలైన కొద్దిసేపట్లోనే రికార్డులను సృష్టిస్తూ, ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది. ఈ సినిమా మేకింగ్, డిజైన్, స్టార్ క్యాస్టింగ్ వంటి అంశాలన్నీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ది రాజా సాబ్ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైన కొద్దిసేపట్లోనే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్, అంచనాలను మించిపోయేలా ఉందని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు. ఇదొక హారర్-కామెడీ నేపథ్యంలో సాగే కథ, దీనికి హృదయాన్ని హత్తుకునే భావోద్వేగాలను జోడించి మారుతి ఈ సినిమాను రూపొందించారని ట్రైలర్ స్పష్టం చేసింది. ప్రభాస్ అభిమానులు ట్రైలర్ చూసి పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ది రాజా సాబ్ సినిమాను భారీ బడ్జెట్తో, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో నిర్మిస్తున్నారు. చిత్రబృందం దీన్ని "భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద హారర్ ఫాంటసీ డ్రామా" అని చెబుతోంది. సినిమా మేకింగ్, అద్భుతమైన విజువల్స్, భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ చూడని అతిపెద్ద హారర్ సెట్ను ఈ సినిమాలో ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రేక్షకులకు భయాన్ని కలిగించడంతో పాటు, కనుల పండువలాంటి దృశ్య వైభవాన్ని అందించబోతోంది. అంతేకాకుండా, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా సినిమాలో ఉంటాయని ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
సినిమా విడుదలకు ఇంకా సుమారు 3 నెలల సమయం ఉన్నప్పటికీ, 3 నిమిషాలకు పైగా నిడివి గల ట్రైలర్ను విడుదల చేయడం ద్వారా, మేకర్స్ తమ సినిమాపై ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేశారు. విడుదలైన కొద్దిసేపట్లోనే ఈ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తూ దూసుకుపోతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలోని 105 థియేటర్లలో ట్రైలర్ను విడుదల చేసి అభిమానుల సమక్షంలో సంబరాలు చేసుకున్నారు.
దర్శకుడు మారుతి ట్రైలర్ విడుదల సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, "ఈ సినిమాతో మేము ప్రతీ విషయంలోనూ ఒక అద్భుతమైన, భావోద్వేగమైన, వినోదాత్మక ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలనుకున్నాము. ట్రైలర్ కేవలం ఒక చిన్న టీజర్ మాత్రమే" అని అన్నారు.
నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అధినేత టి.జి. విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. "భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద హారర్ సెట్ను నిర్మించడం నుండి రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కొత్త అవతారాన్ని సృష్టించడం వరకు అన్నీ గుర్తుండిపోయే అనుభవాలు. ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాను ప్రేక్షకులకు అందించడమే మా లక్ష్యం. ట్రైలర్కు వచ్చిన స్పందన మా నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది" అని చెప్పారు.
ది రాజా సాబ్ సినిమా 2026 సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా, అంటే జనవరి 9వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్తో పాటు సంజయ్ దత్, జరీనా వహాబ్, బోమన్ ఇరానీ, మాళవికా మోహనన్, రిధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ వంటి పలువురు ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. టి.జి. విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు థమన్ ఎస్. ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు.