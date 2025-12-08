Prabhas: రాజాసాబ్: జియో హాట్స్టార్ ఫ్యాన్సీ ఆఫర్?
Prabhas: ప్రభాస్ హీరోగా మారుతీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న రాజాసాబ్ ఓటీటీ హక్కుల సస్పెన్స్ వీడింది. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ మధ్య పోటీ ఉన్నప్పటికీ జియో హాట్స్టార్ ఈ హక్కులు సాధించింది. పాన్ ఇండియా డిజిటల్ హక్కులకు 170 కోట్లకు పైగా చెల్లించినట్టు సమాచారం. వచ్చే సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానున్న ఈ చిత్రం గ్రాండ్ రిలీజ్ తర్వాత జియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా మారుతీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మిస్తోంది. నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి జనవరి 9న గ్రాండ్ రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది.